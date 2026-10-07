El mercado medieval ideal para visitar hasta el 12 de octubre: puestos de artesanía, cetrería, fuegos y fiesta de la vendimia

Llega octubre y, con él, las ganas de organizar la escapada de fin de semana perfecta para exprimir el puente de la Hispanidad. Si estás buscando un plan que combine historia, ambiente festivo, tradición enológica y actividades para toda la familia, la respuesta está en Zamora.

La histórica e insigne ciudad de Toro se prepara para convertirse un año más en el epicentro del turismo rural en Castilla y León gracias a su emblemático Mercado Medieval, un evento multitudinario que se celebra del 6 al 12 de octubre en el marco de la emblemática Fiesta de la Vendimia de Toro 2026.

Durante toda una semana, las calles de la villa toresana engalanan sus fachadas con estandartes e insignias medievales para acoger a docenas de artesanos, maestros de la cetrería, músicos y bailarines. Un auténtico viaje al pasado a tan solo una hora de Valladolid o Salamanca y a poco más de dos horas de Madrid.

Puestos de artesanía, 'smart shopping' y talleres tradicionales

El mercado abrirá sus puertas a lo largo de toda la jornada con puestos cargados de productos típicos, marroquinería, joyería artesana, panadería tradicional y chacinandilla.

Además de las paradas comerciales, los visitantes podrán disfrutar de demostraciones en vivo de oficios antiguos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición será el taller de extracción de miel artesanal, impartido por 'Miel de Campos', que se celebrará el viernes 9 de octubre a las 17:00 horas, una experiencia ideal para conocer los secretos de la apicultura tradicional.

Para los más pequeños, la jornada del viernes también contará con un divertido 'taller de pintacaras' a partir de las 18:00 horas.

Espectáculos de fuego, cetrería y la música de Upsala Medieval

El zoco medieval toresano destaca por una cuidada programación de espectáculos itinerantes y estáticos que animarán el casco histórico a todas horas. La magia de las aves de presa será protagonista con varias 'exhibiciones de cetrería y vuelos sorpresa' repartidas a lo largo de los días.

El ambiente musical correrá a cargo de bandas especializadas como 'Upsala Medieval', que junto a grupos de danza pondrán el toque festivo con pasacalles durante todo el fin de semana.

El broche de oro a las veladas del sábado 10 y del domingo 11 lo pondrán los imponentes 'espectáculos de fuego' a las 21:30 horas, un despliegue visual único que ilumina los monumentos de la localidad.

Además, para la jornada festiva del lunes 12 de octubre, las familias podrán disfrutar del misterioso pasacalles teatrero 'El carro del hombre lobo' en pases de mañana y tarde.

Guía práctica: cómo llegar y qué comer en Toro

Cómo llegar: Toro se encuentra perfectamente comunicada por la autovía A-11, —la Autovía del Duero— conectando rápidamente con Zamora (20 minutos) y Valladolid (40 minutos).

Desde Madrid se accede cómodamente a través de la A-6 hasta Tordesillas para enlazar con la A-11.

Gastronomía y maridaje: Visitar Toro en plena Fiesta de la Vendimia es la excusa perfecta para saborear sus renombrados vinos de la D.O. Toro, acompañados de platos tradicionales como el arroz a la toresana, las sopas de ajo o sus quesos curados en las tabernas y mesones de los puestos y del centro histórico.