El concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo explicando la reforma del parque. Ayto. Zamora.

Un gran barco pirata de 14 metros lidera la renovación integral del parque infantil de Los Pelambres en Zamora

Un nuevo espacio de ocio e imaginación tomará forma a orillas del Duero. El Ayuntamiento de Zamora ha preparado el proyecto para la remodelación integral del parque infantil de Los Pelambres, una intervención que cuenta con un presupuesto de licitación de 87.959,17 euros y un plazo de ejecución de dos meses una vez adjudicadas las obras.

La gran atracción y pieza central del parque será una imponente estructura multijuego en forma de barco pirata.

Este gran navío de juegos, con casi 14 metros de longitud, ofrecerá múltiples alternativas de trepa, deslizamiento y exploración en un solo elemento, transformando la fisonomía del espacio recreativo.

Maqueta del diseño del Barco Pirata para el Parque Infantil de Los Pelambres. Ayto. Zamora.

La instalación se completará con un nuevo columpio y dos juegos de muelle para los más pequeños.

La actuación no se limitará al recambio de los elementos lúdicos. El Consistorio acometerá la renovación total del suelo de caucho amortiguador de seguridad, adecuándolo a las áreas de caída de las nuevas estructuras.

Asimismo, se reparará el mobiliario urbano actual con la puesta a punto de los bancos, la instalación de nuevas papeleras y la actualización de la cartelería informativa sobre las normas de uso del recinto.

Esta obra forma parte del plan de modernización de áreas infantiles que el equipo de gobierno despliega por toda la capital zamorana.

En la actualidad, los proyectos para los parques de la calle Cantón y de Valorio ya se encuentran adjudicados a la espera de arrancar las obras, mientras que el de La Marina está en fase de licitación.

Plano de como quedará tras la reforma el Parque Infantil de Los Pelambres, Ayto. Zamora.

A ellos se suman los expedientes en tramitación para Rabiche y Puerta Nueva, junto a la redacción técnica de las futuras reformas en San Blas, Olivares y La Vaguada.