Un gran barco pirata de 14 metros lidera la renovación integral del parque infantil de Los Pelambres en Zamora
El Ayuntamiento de Zamora licita por cerca de 88.000 euros la reforma de esta zona recreativa, que incluirá un gran multijuego temático, nuevo suelo amortiguador y mejoras en el mobiliario.
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Un nuevo espacio de ocio e imaginación tomará forma a orillas del Duero. El Ayuntamiento de Zamora ha preparado el proyecto para la remodelación integral del parque infantil de Los Pelambres, una intervención que cuenta con un presupuesto de licitación de 87.959,17 euros y un plazo de ejecución de dos meses una vez adjudicadas las obras.
La gran atracción y pieza central del parque será una imponente estructura multijuego en forma de barco pirata.
Este gran navío de juegos, con casi 14 metros de longitud, ofrecerá múltiples alternativas de trepa, deslizamiento y exploración en un solo elemento, transformando la fisonomía del espacio recreativo.
La instalación se completará con un nuevo columpio y dos juegos de muelle para los más pequeños.
La actuación no se limitará al recambio de los elementos lúdicos. El Consistorio acometerá la renovación total del suelo de caucho amortiguador de seguridad, adecuándolo a las áreas de caída de las nuevas estructuras.
Asimismo, se reparará el mobiliario urbano actual con la puesta a punto de los bancos, la instalación de nuevas papeleras y la actualización de la cartelería informativa sobre las normas de uso del recinto.
Esta obra forma parte del plan de modernización de áreas infantiles que el equipo de gobierno despliega por toda la capital zamorana.
En la actualidad, los proyectos para los parques de la calle Cantón y de Valorio ya se encuentran adjudicados a la espera de arrancar las obras, mientras que el de La Marina está en fase de licitación.
A ellos se suman los expedientes en tramitación para Rabiche y Puerta Nueva, junto a la redacción técnica de las futuras reformas en San Blas, Olivares y La Vaguada.