Zamora rinde honores a la leyenda de Freddy Lorenzo: tres décadas en la cúspide del culturismo mundial

El diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto; el presidente de la Diputación, Javier Faúndez; el culturista Freddy Lorenzo y el representante de Caja Rural de Zamora, Sergio Esteban. Diputación de Zamora.

Reconocimiento institucional a una vida entera dedicada al esfuerzo, la disciplina y la excelencia deportiva. La Diputación de Zamora ha acogido este martes un emotivo homenaje al culturista zamorano Freddy Lorenzo, uno de los atletas individuales más laureados de la provincia, tras añadir a su dilatado palmarés los recientes títulos de Campeón del Mundo en las categorías Máster 50 y Talla-Peso.

El presidente provincial, Javier Faúndez, acompañado por el diputado de Deportes, Juan del Canto, y Sergio Esteban en representación de Caja Rural de Zamora, hizo entrega de una placa conmemorativa al atleta en el Salón de Plenos.

Durante la recepción en el Palacio de la Encarnación, Faúndez ensalzó los 30 años de brillante carrera del deportista del gimnasio Energym, subrayando que "ha llevado el nombre de Zamora a la élite internacional con una constancia ejemplar y convirtiéndose en un referente de vida saludable para jóvenes y mayores".

A sus 50 años, Lorenzo vive uno de los momentos más dulces de su carrera tras haber conquistado también en este 2026 el doble Campeonato de Europa en Budapest (modalidades Classic Physique y Sénior -70kg) y revalidar hace apenas un mes el título de campeón de España en Petrer (Alicante).

El atleta zamorano, con 6 coronas mundiales en 11 participaciones y dos tarjetas profesionales a sus espaldas, confesó que el único secreto para mantenerse en lo más alto tras empezar a entrenar con 13 años reside en la "pasión intacta" por las pesas, por encima del desgaste físico y las lesiones.

Tanto la Diputación de Zamora como Caja Rural han confirmado que mantendrán su patrocinio económico para sufragar los elevados costes de los desplazamientos internacionales del campeón, garantizando que el escudo de Zamora siga presente en los mejores escenarios del culturismo mundial.