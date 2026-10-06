Denuncian el impago puntual de los salarios del personal municipal del Ayuntamiento de Benavente

Zamora Decide ha denunciado haber constatado "numerosas quejas" por el impago puntual de los salarios del personal municipal del Ayuntamiento de Benavente. "A día 6 del presente mes no se ha producido, incumpliendo la obligación legal de abono mensual de salarios que exige la Ley", ha señalado la formación.

Zamora Decide ha asegurado que "esta situación ha generado trastorno y malestar a numerosos trabajadores y parece ser un nuevo síntoma del caos e improvisación en el que está sumida la institución local gobernada por el Partido Popular".

El partido ha recordado que "una intervención municipal ya alertó al Ayuntamiento de Benavente por un aumento de un 128% por encima de lo previsto en concepto de gratificaciones de personal, afeando la inexistencia de un reglamento de distribución de productividades", reglamentación que desde Zamora Decide consideran "imprescindible".

Y ha apuntado que "es sabido también que en el pleno municipal extraordinario del pasado 10 de agosto se aprobó una habilitación de crédito que incluía una partida para el pago de horas extraordinarias que no aparece que haya sido explicada suficientemente por parte del equipo de gobierno, haciendo patente una nueva improvisación".

Zamora Decide se ha preguntado "si estos hechos son aislados o consecuencia uno de otro". "Lo que sí es claro es que la sensación de improvisación y descontrol en la gestión municipal de Benavente es permanente hasta el punto de haber generado un gran malestar en sus propios trabajadores", ha zanjado la formación.