El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el Rey Felipe VI, en un montaje de EL ESPAÑOL ICAL

"No queda correcto invitar a un cargo y a su señora": el alcalde de Zamora pide al Rey Felipe VI actualizar el protocolo del 12-O

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, se ha dirigido en una publicación en su cuenta de la red social Facebook al Rey Felipe VI a cuenta de la invitación a la recepción con ocasión del día de la Fiesta Nacional en el Palacio Real de Madrid el próximo 12 de octubre.

Guarido ha recomendado al monarca que "cambie la fórmula de protocolo" de la invitación. "No queda correcto invitar a un cargo público 'y a su señora', entendiendo que también puede ser 'y a su señor', ya que puede ocurrir que no se tenga pareja, o forme parte de parejas de muy diverso estilo", apunta el regidor zamorano.

Y añade que, "en todo caso, los cónyuges en este tipo de invitaciones sobran".

"Igualmente queda totalmente desfasado que se diga: 'señores con traje oscuro y señoras con vestido corto'. Soy republicano y no moveré un dedo por mejorar la imagen de la monarquía, solo le hago estas recomendaciones porque me disgusta recibir estas invitaciones que nos llevan a tiempos del siglo XIX", zanja Guarido en su publicación.