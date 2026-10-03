La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, en el acto de entrega de los VI Premios San Atilano, este sábado en Zamora Junta de Castilla y León

Isabel Blanco: "Las elecciones serán cuando le interesen a Sánchez, no cuando se las pida la mayoría social"

La vicepresidenta segunda de la Junta y coordinadora de Acción Política del PP de Castilla y León, Isabel Blanco, afirmó hoy que las elecciones generales “serán cuando le interesen a Sánchez, no cuando se las pida la mayoría social” y recalcó: “No cuando las necesiten los ceutíes o las necesiten las familias, sino cuando Sánchez piense que le vienen bien a él. Esa es la realidad”.

Isabel Blanco hizo estas declaraciones en el Seminario San Atilano, antes de asistir a la gala de entrega de los VI Premios San Atilano, que reconocen públicamente la trayectoria y el servicio de personas y colectivos que contribuyen al bien de la Iglesia y de la sociedad zamorana.

“Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que es necesaria esa convocatoria electoral y, desde luego, estamos listos para afrontarla”, aseguró la dirigente ‘popular’.

Además, hizo hincapié en que el Gobierno de España “lleva ocho años en los que no ha habido política de vivienda” y consideró que lo sucedido ayer es lo que ha pasado toda la Legislatura, en alusión a las votaciones en las que decayeron los dos reales decretos-ley que intentaba convalidar el Ejecutivo nacional.

“Ocho años en los que se ha legislado al margen de las comunidades, al margen de los grupos parlamentarios, forzando siempre la situación y queriendo hacer en una semana lo que no ha sido capaz de hacer ocho años”, criticó.

“Nosotros tenemos políticas de vivienda que piensan en las personas, en las familias. Hace pocos meses, resolvimos una convocatoria de ayudas al alquiler, la más alta de nuestra comunidad, de 54 millones de euros, para ayudar a más de 22.000 familias”, destacó.

En este sentido, Isabel Blanco incidió en el “compromiso” de Legislatura de “poner 5.000 viviendas nuevas en el mercado” y en los “incentivos fiscales y ayudas para los jóvenes, especialmente para quienes viven en el mundo rural”.

“Nosotros apostamos por más oferta de vivienda, incrementar el número de viviendas en el mercado, que se pongan a disposición de los jóvenes y de las familias y no detraer esas viviendas del mercado, que es lo que se iba a conseguir con los decretos que ayer no se aprobaron”, afirmó.

Premios San Atilano

En esta edición, el Premio San Atilano, en la categoría eclesial, recayó en los trabajadores del Programa de Apertura de Monumentos de la Diócesis. En la categoría social, el reconocimiento fue para Héctor David Pulido, anterior jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Blanco, quien felicitó al obispo de Zamora por la celebración del evento, recalcó que se trata de “un reconocimiento a la sociedad zamorana, a lo mejor que tenemos en Zamora y en Castilla y León, que sus personas, familias, trabajadores y voluntarios” y apostilló.

“Hoy se reconoce la labor que hacen esos voluntarios para mostrar nuestro patrimonio, para abrir las iglesias, para mostrar toda esa riqueza cultural y arquitectónica que tiene Zamora y también se premia al exjefe de la Comandancia, que ha cambiado de destino y quien ha estado en los momentos más importantes”, en alusión específica a la pandemia de coronavirus y a los incendios forestales.

“Se premia a una institución como la Guardia Civil, a su trabajo diario y por estar siempre que se los necesita”, rubricó.

El acto fue presidido por el obispo de Zamora, Fernando Valera, y contó también con la asistencia del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada: el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

También la diputada nacional Elvira Velasco, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.