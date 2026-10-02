Nace el Consejo Municipal de los Mayores de Zamora, un órgano para dar representación, voz y participación activa

Este viernes, 2 de octubre, se ha constituido el Consejo Municipal de los Mayores, un nuevo órgano consultivo creado por el Ayuntamiento de Zamora para dar voz, representación y participación activa a las personas de mayor edad dentro de las políticas sociales de la ciudad.

Representantes de la Corporación municipal y miembros de entidades del tercer sector, asociaciones y sindicatos locales, junto a decenas de personas mayores, se dieron cita para detallar las líneas de trabajo del proyecto.

Entre ellas ha estado la concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández, que ha subrayado la relevancia de los mayores en la vida local.

De la misma manera, ha incidido en la necesidad de contar con su experiencia e iniciativa para optimizar y orientar las políticas sociales del Ayuntamiento de Zamora.

A través del trabajo en distintas comisiones, el Consejo recopilará propuestas sobre aspectos importantes para la población mayor como la mejora de la movilidad urbana y los espacios públicos, la ampliación de plazas o talleres de memoria, gimnasia, pilates y opciones de ocio cultural.

También propiciará la elaboración de un marco de garantías promovido junto a los sindicatos o programas dirigidos al envejecimiento activo y al bienestar emocional, según explicaron Nieves García, de la Federación de Jubilados de UGT, y Teo Movilla, de la Federación de Pensionistas de CC.OO.

Luis Huete, responsable del programa de Personas Mayores de Cruz Roja Zamora, ha explicado que la entidad añadirá esfuerzos junto al resto de asociaciones culturales, de teatro y federaciones locales con el objetivo de canalizar las demandas de los vecinos hacia las administraciones competentes.

De la misma manera, ha resaltado el trabajo diario de esta entidad en la provincia mediante talleres para combatir la soledad, favorecer la inclusión tecnológica y frenar el deterioro cognitivo.

Por otro lado, la directora de la Asociación Alzheimer Zamora, Elena Ramos, ha destacado el papel de las entidades sin ánimo de lucro en la atención directa a este sector de la población.

Ramos ha anunciado que su organización colaborará de forma activa con Cruz Roja para crear una guía unificada de recursos, diseñada para que los mayores y sus familiares cuidadores conozcan de forma accesible y clara toda la oferta asistencial de ocio y cultural disponible en la ciudad.

El acto contó también con la intervención del equipo del programa 'El Desván', iniciativa puesta en marcha a finales de 2022, que puso el colofón al acto con una pequeña representación teatral.

Cándido de Castro señaló que El Desván ofrece un espacio de encuentro y liberación emocional para personas mayores de 65 años, visibilizando que esta etapa de la vida sigue ofreciendo oportunidades para la creatividad y la participación social activa.

Con la creación de este nuevo órgano, Zamora se suma al resto de provincias de Castilla y León que ya disponen de este instrumento para favorecer la participación de este colectivo en la vida social y cultural de la ciudad.

Las entidades participantes concluyeron con un llamamiento al resto de concejalías para mantener una colaboración constante que garantice la efectividad de las propuestas formuladas.