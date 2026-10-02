Antonio Pedrero observa la escalinata del Palacio de la Encarnación, sede de la Diputación de Zamora. Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora retoma, tras 46 años, el proyecto de Antonio Pedrero para ilustrar la escalera de su sede

La Diputación de Zamora anunció hoy que retomará el proyecto pictórico con el que Antonio Pedrero ganó en 1980 el concurso convocado para ilustrar y decorar los espacios de la escalera de la Institución, en su actual emplazamiento del Palacio de La Encarnación.

“46 años después, puede ser una realidad. La Diputación va a iniciar de inmediato esta tramitación administrativa. Tendrá un año de ejecución tal y como nos ha dicho el propio Antonio”, señaló el presidente de la Institución provincial, Javier Faúndez.

“Hoy, delante de toda la sociedad zamorana, como presidente de la Diputación y como responsable de un grupo de gobierno, querido Antonio, quiero darte las gracias por aceptar este encargo. Fuerza e ilusión para hacerlo realidad, y la provincia de Zamora estará eternamente agradecida”, apuntó.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el vestíbulo del Teatro Ramos Carrión, en la capital zamorana, durante la inauguración de la exposición titulada ‘Antonio Pedrero. Antológica 1952-2026’.

“Además de la exposición antológica, que acaba de regresar de Madrid y que va a causar sensación en Zamora, cuento una historia que empezó en 1980, cuando la Diputación de Zamora se trasladaba al Palacio de La Encarnación. Se convocó un concurso para embellecer el edificio. Se pensó en la escalera, por ser espacio muy amplio y porque pasan por allí todas las personas que visitan la Institución”, expuso Faúndez Domínguez.

“Antonio Pedrero ganó aquel concurso, con 41 años, con un trabajo pictórico de 250 metros cuadrados con el que pretendía ilustrar al visitante sobre los personajes históricos más significativos de la historia de Zamora”, indicó.

Cinco espacios

El proyecto estaba compuesto por cinco espacios ilustrados en óleos de gran tamaño. La pared frontal de la subida, con una ilustración de la Zamora medieval y la Muralla, y aparecen personajes como Doña Urraca, Arias Gonzalo y sus hijos.

“El segundo espacio es la pared lateral derecha, según subimos las escaleras de la Diputación, donde se ilustra la batalla de la Polvorosa, en el año 878, el voto de 1466 de la Inmaculada en Tierra de Campos, unas vistas del Castillo de Benavente, el encuentro de Remesal 1506 de Fernando el Católico y su yerno, Felipe el Hermoso”, describió Javier Faúndez.

“El tercer espacio pictórico es la pared lateral izquierda, con Viriato a caballo portando la senda bermeja, la comarca de Aliste representada por la capa alistana y la comarca de Sayago, representada por los pendones de Fariza”, anotó.

El cuarto espacio es la pared de los arcos, la subida de la escalera, donde aparecen la aprobación de las Leyes de Toro, la vista de Toro “y, en el centro, la escena la coronación de Fernando III, el 17 de octubre de 1230, que fue el paso previo a su coronación en León, donde se hizo efectiva la unión entre las dos coronas de Castilla y de León”, destacó.

Por último, el espacio con el techo, donde se representan reyes y santos vinculados a la provincia de Zamora.

“La Diputación, en aquel momento, no decidió formalizar ese encargo, fundamentalmente, por motivos económicos, pero sí adquirió la maqueta que está a la entrada del Salón del Pleno. Cuarenta y seis años después, hace muy poquito tiempo, cuando inaugurábamos la exposición antológica en Madrid, Carlos Adeba, muralista toresano, nos contó a Víctor y a mí esta historia, que no la conocíamos”, reconoció.

De esta forma, Javier Faúndez, Víctor López y el responsable del Gabinete, Gabriel Carlos Ramos, se reunieron con Antonio Pedrero para plantearle el interés de la Institución provincial por retomar la idea.

“Un proyecto olvidado que enriquecería el patrimonio de la Diputación y con el que, además, saldaríamos una deuda histórica por no haberse realizado este trabajo. Nos dijo que era una espina clavada en su trayectoria y que para él esa obra sería su Capilla Sixtina. Yo le dije que sería la Capilla Sixtina de la Diputación, obra maestra para la historia y para disfrute de zamoranos y visitantes”, subrayó.

El acto de inauguración de la muestra antológica y de la reanudación del proyecto de la escalera de la Diputación contó también con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; el vicepresidente primero de la Institución provincial, Víctor López; el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada; el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas de la provincia.

“Yo me centré en la escalera como germen histórico de la historia de Zamora. Una escalera un poco renacentista, por todos lados hasta el techo, donde quien viniera aquí, subiendo la escalera, se pudiera enterar de toda la historia de Zamora”, explicó Antonio Pedrero.

“Me pareció que era una escalera que pedía algún tipo de mural. Me acordé mucho de Italia, el Renacimiento, esa enciclopedia que son los murales y creo que era una visión muy completa de toda la historia de Zamora y entendida que no hace falta leerla y el techo mismo, que corona con reyes y figuras zamoranas de la historia. Un homenaje a la provincia”, describió.

Pedrero Yéboles consideró “un éxito enorme y un sueño” y bromeó con que “decía que era mi Capilla Sixtina, que la es, en cierto modo”.

“Figura esencial”

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López, quien afirmó que Antonio Pedrero es “una de las figuras esenciales para entender la pintura española de las últimas décadas”, recalcó que la exposición inaugurada hoy en Zamora es “mucho más que una recopilación de obras al uso”.

Y apostilló: “Es un recorrido por toda una vida dedicada al arte, un recorrido de 75 años de creación, búsqueda y compromiso con la pintura. Hablar de Antonio Pedrero es hablar de nuestra tierra, pueblos, paisajes, tradiciones y gentes”.

López de la Parte hizo hincapié en que el artista zamorano “nunca se ha limitado a pintar una tierra”, sino que “ha ido mucho más allá y ha sabido interpretar el alma de Zamora”

“Y eso tiene un valor extraordinario. En esta exposición podemos encontrar todas nuestras comarcas, Toro, Aliste, Benavente, Sayago, Tierra de Campos, Sanabria... Por supuesto, Zamora capital, con barrios que hoy, incluso, ya no existen. Podemos reconocer la Zamora que fuimos, la Zamora que somos y, en cierta medida, la Zamora que queremos preservar en nuestra memoria”, concluyó.