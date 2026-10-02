La Diputación de Zamora exige en bloque al Gobierno el tren madrugador y dos frecuencias más a Valladolid

Frente común sin fisuras en la provincia por el futuro del tren. El Pleno Ordinario de la Diputación Provincial de Zamora ha arrancado este mes de octubre con la lectura unánime de una profunda Declaración Institucional suscrita por todos los grupos políticos.

Una voz única para exigir al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a Renfe una batería de mejoras urgentes en las infraestructuras ferroviarias, situando como prioridad absoluta la implantación de un servicio de Alta Velocidad "madrugador" que permita a los zamoranos plantar cara a la despoblación y llegar a la capital de España antes de las 08:00 horas.

El texto, gestado al calor del trabajo conjunto con la Mesa de Trabajo por el Ferrocarril y los propios colectivos de usuarios, subraya que la Alta Velocidad entre Zamora y Madrid —reconocida bajo el régimen de Obligación de Servicio Público (OSP)— debe dejar de verse únicamente como un trayecto de ocio o comercial para convertirse en una alternativa real de movilidad cotidiana.

Los grupos políticos piden formalmente a Renfe que despliegue unidades de Media Distancia en Alta Velocidad (Avant) y resuelva los constantes problemas de puntualidad y fiabilidad en el primer servicio matutino, cuya acumulación de retrasos penaliza a decenas de trabajadores y estudiantes que dependen a diario del tren.

La reivindicación provincial fija también la mirada en el tren convencional como elemento vertebrador del medio rural. La institución exige duplicar el servicio de Media Distancia entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid hasta alcanzar dos frecuencias diarias de ida y vuelta.

Apoyándose en el propio informe del Ministerio elaborado por INECO, la declaración recuerda que esta línea garantiza el único enlace directo de Sanabria y el oeste zamorano con la capital de la Comunidad.

Atendiendo a una población envejecida, dispersa y con alta presencia de viajeros recurrentes que precisan, además, de la figura obligatoria del interventor en los vagones para asistir a las personas mayores en la compra o validación de billetes.

La corporación provincial ha acordado, de esta forma, solicitar formalmente un encuentro cara a cara con el ministro de Transportes para trasladarle estas demandas políticas y dar respuesta a las cartas remitidas desde la provincia.

Una postura unánime que busca aprovechar la privilegiada ubicación geográfica de Zamora en el mapa ferroviario para que las vías no sean un mero lugar de paso, sino una palanca real de desarrollo social, laboral y demográfico.