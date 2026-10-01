El diputado de Deportes, Juan del Canto, la responsable de Caja Rural, Laura Huertos y Raúl Álvarez, de Palausa Zamora presentan la I Sanabria Glaciar Ultra Trail. Diputación de Zamora.

Vuelven los ultratrailers a Sanabria: San Martín de Castañeda reunirá a 450 atletas a lo largo de 70 kilómetros

Sanabria se prepara para convertirse este fin de semana en la capital del 'trail' de montaña. Del 2 al 4 de octubre, el idílico entorno de San Martín de Castañeda acogerá la primera edición de la 'Sanabria Glaciar Ultra Trail', una exigente prueba de aventura que ya cuenta con cerca de 450 atletas inscritos.

La cita, organizada por el C.D. Ironbayo junto a SmartChip, cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial, Caja Rural de Zamora y Palausa Zamora, erigiéndose como la décima etapa del nuevo circuito provincial Zamora Trail Series (ZTS).

La presentación oficial ha tenido lugar en el Salón de Plenos de la institución provincial con la presencia del diputado de Deportes y Juventud, Juan del Canto; el responsable del club organizador, Andrés Barroso; Laura Huertos, en representación de Caja Rural de Zamora, y Raúl Álvarez, por parte de Palausa.

Los portavoces han desgranado los detalles de un evento que ofrece cuatro modalidades adaptadas a distintos perfiles: Ultra, Maratón, Sprint y Adventure.

La prueba reina, la modalidad 'Ultra', propone un colosal reto por etapas de 70 kilómetros con más de 5.000 metros de desnivel acumulado, repartido entre una cita nocturna el viernes (8 km), la gran etapa reina del sábado (42 km) y el remate del domingo (17 km).

Quienes opten por la distancia 'Maratón' afrontarán un esquema similar de tres días con 8, 19 y 16 kilómetros respectivamente.

Para los corredores de una sola jornada, las modalidades del domingo decidirán los puntos de la clasificación general del ZTS: la modalidad 'Sprint' (16 km), con un perfil llano y explosivo, y la 'Adventure' (17 km), caracterizada por un terreno eminentemente técnico y de alta exigencia que incrementará notablemente los tiempos de carrera.

Más allá del reto deportivo, las instituciones han remarcado el poderoso impacto socioeconómico que supondrá la prueba en Sanabria fuera de la temporada alta estival.

Atletas llegados de todos los puntos del país, con una nutrida presencia de participantes procedentes de Cataluña y el País Vasco, abarrotarán el municipio junto a sus acompañantes.

"Consigue dinamizar la vida de los pueblos a través del deporte y nos ayuda a promocionar nuestros parajes turísticamente en un momento del año de menor afluencia", ha destacado Juan del Canto, una visión respaldada por Caja Rural al enfatizar la proyección de la riqueza natural y gastronómica sanabresa.

Mediante la recuperación de este evento, el circuito provincial enfila su recta final antes de completar sus 13 etapas en Viñas de Aliste y Alcañices.