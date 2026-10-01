María Velasco, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Toro; Roberto Castaño, secretario de la Ruta del Vino de Toro, y Cristina Zamorano, autora del cartel presentan la Fiesta de la Vendimia 2026 en Toro. Ayto. Toro. Meta.

La Fiesta de la Vendimia de Toro recupera el 'Zaranda Folk' y presenta su nuevo sello hacia el reconocimiento nacional

Paso a paso, con la mirada fija en el mapa festivo de todo el país. El Ayuntamiento de Toro ha presentado la programación de la Fiesta de la Vendimia 2026, una de las citas más multitudinarias del calendario zamorano en la que la población de la ciudad llega a duplicarse.

Durante la puesta de largo, la concejala de Festejos, María Velasco, ha desvelado dos piezas clave en la estrategia municipal para lograr la ansiada Declaración de Interés Turístico Nacional: un nuevo logotipo oficial que unifica la identidad visual de la fiesta y el desarrollo de un portal web propio, requisitos formales que exige el Ministerio para conceder esta distinción.

El nuevo logotipo oficial, diseñado por el estudio El Santo Job, condensa la esencia de la celebración aunando tres símbolos indiscutibles: los bordados del mantón de manila de la labradora toresana, los racimos de uva y la rueda de madera de los tradicionales carros.

Esta última imagen cobra un protagonismo indiscutible en el cartel anunciador de esta edición, obra de la fotógrafa local Cristina Zamorano, que vuelve a poner en valor el talento artístico de la tierra capturando el desfile del domingo, el momento cumbre de la fiesta.

La vertiente musical recupera además un pilar fundamental. El secretario de la Ruta del Vino de Toro, Roberto Castaño, ha anunciado el regreso del festival 'Zaranda Folk', que vuelve tras un paréntesis de dos años para integrarse en el programa oficial de la mano de la propia Ruta.

La cita se celebrará la noche del domingo 11 de octubre en la Plaza Mayor con los conciertos de 'Ringo Rango' y 'De la Meseta', consolidando al vino como el hilo conductor de la oferta cultural, gastronómica y patrimonial de la comarca.

El programa festivo volverá a llenar las calles de tradición con catas populares y profesionales, la mezcla de coctelería con vino de Toro, el tradicional festival flamenco solidario a favor de la Asociación Contra el Cáncer y la 17ª edición del concurso 'Lagartijo' de vinos caseros.

El desfile del domingo congregará más de 50 carros engalanados y cerca de diez agrupaciones folclóricas venidas de puntos como Cantabria, Tordesillas o Aguilar de Campoo.

Para dar abasto a la marea de visitantes que se prevé durante el puente festivo, el Ayuntamiento instalará 12 casetas de feria de día repartidas entre San Francisco y la plaza de Santa Marina, acompañadas por un mercado medieval con entre 60 y 70 puestos y el prestigioso concurso nacional de pintura rápida.

El encargado de pronunciar el pregón de esta edición será una cara muy conocida del deporte español que guarda una estrecha vinculación con el territorio: un exfutbolista del histórico 'Dream Team' del FC Barcelona, cofundador y socio desde hace 25 años de la bodega toresana Quinta de la Quietud, cuya trayectoria refleja el compromiso de figuras de primer nivel con el desarrollo vitivinícola de Toro.