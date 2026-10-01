El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha presentado este jueves una línea de subvenciones Cedida

La Diputación destina 1,4 millones a llenar de bocas de riego los pueblos de Zamora ante los incendios

La Diputación de Zamora vuelve a poner su atención en la prevención de incendios antes de que llegue el próximo verano.

La institución provincial destinará 1.396.147 euros a mejorar la red de bocas de riego de los municipios del medio rural, con ayudas para instalar nuevas tomas de agua y sustituir o adecuar las que ya existen y presentan deficiencias.

La convocatoria se publicará este viernes, 2 de octubre, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y los ayuntamientos tendrán hasta el 3 de noviembre para presentar sus solicitudes.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha presentado este jueves una línea de subvenciones que forma parte del paquete de actuaciones diseñado por la institución para reforzar la prevención de incendios en los pueblos zamoranos.

“Forma parte de esas diez medidas que diseñó la Diputación dentro del Plan Integral de Prevención de Incendios para la Protección de Perímetros en la provincia de Zamora”, ha explicado.

La intención es que, siempre que las características urbanísticas de cada localidad lo permitan, haya un punto de abastecimiento de agua aproximadamente cada 50 metros.

De esta manera, los vehículos de extinción podrán acceder al agua con mayor rapidez durante una emergencia.

La ayuda contempla tanto la instalación de nuevas bocas de riego como la sustitución de las existentes. La Diputación aportará hasta 400 euros por cada nueva boca, incluyendo la instalación y el material de fontanería necesario, y hasta 200 euros por cada unidad sustituida. Cada Ayuntamiento podrá recibir un máximo de 20.000 euros, incluidos sus anejos.

Los hidrantes quedan fuera de esta convocatoria.

Una actuación más dentro de un plan de diez medidas

Faúndez ha situado estas subvenciones dentro de una estrategia más amplia que la Diputación quiere tener desplegada antes del verano de 2027. El plan, ha avanzado, no se quedará en las diez actuaciones inicialmente previstas.

“Diez medidas diseñadas inicialmente, pero que finalmente se van a incrementar en otras dos que presentaremos posiblemente al Consejo de Alcaldes a final de octubre”, ha señalado.

El presidente provincial ha defendido que el objetivo es llegar al próximo verano con las actuaciones ya ejecutadas o en marcha y con los recursos comprometidos.

“Uno más de los pasos que ha ido siguiendo la Diputación para llegar al próximo verano, al verano del año 2027, con esas medidas que hemos implementado, que hemos presupuestado, que tienen dotación económica, que algunas están adjudicadas, que otras se adjudicarán en los próximos días”, ha afirmado.

Dentro de ese paquete se encuentran también nuevos medios materiales para reforzar la capacidad de respuesta ante los incendios.

Faúndez ha avanzado que la próxima semana podrían quedar adjudicadas las biotrituradoras, las mochilas, los batefuegos y dos nuevos bulldozers que pasarán a formar parte del Parque de Maquinaria de la Diputación.

“Posiblemente la semana que viene, en la que tendremos ya las últimas mesas de contratación, queden adjudicadas las biotrituradoras, las mochilas, los batefuegos y los dos nuevos bulldozers que formarán parte del Parque de Maquinaria de la Institución”, ha indicado.

La Diputación sostiene que las distintas actuaciones se encuentran ya en diferentes fases. Algunas están resueltas, otras adjudicadas y otras pendientes de contratación. Faúndez ha asegurado que el conjunto del plan ha despertado además interés fuera de Zamora, hasta el punto de que otras diputaciones y universidades han solicitado información sobre el modelo.

“Estamos haciendo un trabajo modélico, un trabajo que lógicamente lleva muchas horas de trabajo y de planificación, una planificación basada en un conocimiento real del territorio que tenemos y, en segundo lugar, dotándolo de importantes recursos económicos”, ha defendido el presidente.

La previsión económica también da una idea de la dimensión del programa. “Cuando acabemos este plan habremos puesto en materia de prevención de incendios en torno a los 10 millones de euros”, ha afirmado.

Ayudas para los pueblos de menos de 20.000 habitantes

La convocatoria está dirigida a los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes y a las Entidades Locales Menores. Cada Ayuntamiento podrá presentar una única solicitud e incluir en ella las actuaciones previstas tanto en el núcleo principal como en sus anejos.

El número de bocas que podrá recibir subvención estará condicionado por el estudio realizado por la Diputación en colaboración con los propios ayuntamientos. En los municipios que no participaron en ese estudio y finalmente resulten beneficiarios, los técnicos provinciales realizarán una visita antes de la resolución provisional para comprobar las necesidades.

Los ayuntamientos dispondrán de 20 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria para solicitar las ayudas por vía electrónica. Las actuaciones podrán ejecutarse hasta el 30 de junio de 2027, mientras que la documentación justificativa deberá presentarse antes del 15 de julio.

La subvención se abonará de forma anticipada, aunque la Diputación retendrá un 10% como garantía de ejecución. También será compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actuación.