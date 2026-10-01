El concejal de Obras y Movilidad del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo. Ayto. Zamora.

Adiós a las barreras en La Vega: Zamora licita la renovación integral del entorno de la antigua ermita por 225.000 €

Un entorno más accesible, verde y amable para el peatón. El Ayuntamiento de Zamora continúa avanzando en la licitación del proyecto de urbanización de la calle de La Vega y el entorno de la antigua ermita de la Virgen de la Vega.

Una intervención presupuestada en 225.000 euros que transformará por completo cerca de 1.500 metros cuadrados de espacio público.

La obra, actualmente en el Servicio Municipal de Contratación a la espera de su publicación oficial en la plataforma del Sector Público, contempla un plazo de ejecución de cinco meses una vez arrancadas las labores sobre el terreno.

La principal novedad del proyecto radica en la conversión de la calle de La Vega en una plataforma única a una sola cota.

Se dirá adiós a las aceras estrechas y a los desniveles con la calzada para dar absoluta prioridad a los transeúntes, garantizando únicamente el acceso de vehículos a los garajes de los residentes.

La actuación se extenderá también a los itinerarios peatonales de las calles Bellido Dolfos y Paseo de La Concha, así como al ámbito de conexión con la avenida de la Feria.

"Es una actuación que va más allá de renovar pavimentos. El objetivo es transformar por completo el entorno de La Vega, ganar espacio para el peatón, mejorar la accesibilidad y la iluminación e incorporar más arbolado y zonas de estancia, ha remarcado el concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo.

Plano de la urbanización del entorno de la Ermita de la Vega. Ayto. Zamora.

Añadiendo que "eso hará más visible y aprovechable el espacio público para los negocios de la zona".

En el apartado técnico, se renovará la pavimentación con 900 metros cuadrados de adoquín de hormigón con acabado envejecido en distintas tonalidades, 506 metros cuadrados de baldosa hidráulica con encaminamientos táctiles y tramos de hormigón impreso y césped permeable.

Asimismo, el plan incluye la plantación de 18 nuevos árboles, entre los que destacan ejemplares de 'Ginkgo biloba' y 'Lagerstroemia indica'; la colocación de seis jardineras serigrafiadas al estilo del Casco Histórico, 11 bancos y cinco nuevos puntos de luz con tecnología LED.

La obra acometerá también una mejora integral de la red de saneamiento con la instalación de un nuevo colector de 135 metros y 20 sumideros adaptados.

Esta obra se enmarca dentro de un ambicioso despliegue inversor en aceras e infraestructuras peatonales que alcanzará los 6.946.800 euros en lo que resta de mandato.

Tal y como ha detallado Novo, las partidas abarcan desde intervenciones millonarias en barrios como Los Bloques, La Candelaria, San Lázaro o Pinilla, dotadas con uno y dos millones de euros cada una, hasta el acondicionamiento del polígono de Los Llanos, la renovación de la plaza de Bermillo de Sayago y el propio contrato municipal de mantenimiento de pavimentos.