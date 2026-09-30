Zamora vuelve a reclamar un tren madrugador a Madrid antes de las 8:00 y anuncia una concentración el 17 de octubre

El presidente de la Mesa del Ferrocarril y concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, ha informado de los asuntos abordados en la última Mesa del Ferrocarril.

Se ha dado cuenta del encuentro mantenido recientemente con la presidencia de Renfe y se han fijado las próximas acciones institucionales y de movilización social.

Novo ha explicado que, durante la reunión de este martes, se acordó “dar traslado a todos los grupos municipales de las propuestas trabajadas en la Mesa” con el “objetivo de elevar al Pleno del Ayuntamiento de hoy una declaración institucional conjunta”.

“Con este texto se busca rearmar la postura de la ciudad y solicitar formalmente una reunión con el Ministerio de Transportes, organismo sobre el que recae la competencia directa y la responsabilidad política de la implantación de los servicios bajo la figura de Obligación de Servicio Público (OSP)”, ha indicado Novo.

Soluciones políticas y reclamaciones de frecuencias

Desde el Consistorio se subraya que la mejora de las conexiones ferroviarias con Madrid, en concreto, la demanda de una frecuencia que permita a los zamoranos llegar a la capital antes de las 8:00 horas, “no es una cuestión técnica de disponibilidad de surcos, sino de voluntad política”.

Asimismo, se ha remarcado “la necesidad urgente de incrementar el material rodante disponible a nivel nacional para dar respuesta a las demandas de movilidad de Zamora y equipararla en servicios con otras capitales próximas como Valladolid”.

“Frente a los argumentos de baja demanda sostenidos por la operadora, desde la Mesa se cuestiona la validez de los datos estadísticos esgrimidos, señalando que la falta de personal de intervención en los trenes durante casi tres años ha impedido contabilizar con precisión el número real de viajeros”, apuntan desde el Ayuntamiento de Zamora.

Respaldo a la movilización ciudadana del día 17

Junto a la presión institucional, el Ayuntamiento ha manifestado “su firme respaldo” a la concentración convocada por la plataforma de usuarios para el próximo día 17 de octubre.

Todo para garantizar una máxima asistencia. El Consistorio impulsará una campaña informativa en medios de comunicación locales con el fin de difundir la fecha y hora del acto.

Con estas acciones, la corporación municipal “busca unificar la presión institucional y social para garantizar unos servicios ferroviarios ajustados a las necesidades reales de la ciudadanía y al desarrollo demográfico y económico de Zamora”.

“Unidad reforzada”

Desde UsuaveZamora han informado que estuvieron presentes los máximos representantes de la Junta de Castilla y León y la Subdelegación del Gobierno así como el resto de participantes de la mesa.

Han añadido que el Ayuntamiento informó de la reunión celebrada con el presidente de Renfe, pero que “no nos valen las excusas dadas por este para que se instaure de una vez el Avant madrugador o para que el tren de primera hora de Segovia comience su recorrido en Zamora.

“De la mesa, salimos con una unidad reforzada y con energías renovadas de seguir con nuestra lucha. Porque nuestra petición es razonada y justa, y no nos valen las excusas dadas por Renfe ni los silencios de Óscar Puente”, señalan desde la asociación.

Han solicitado al subdelegado del Gobierno que “interceda en la celebración de una reunión con el ministro de Transportes y que “solicite, formalmente un Avant madrugador al Ministerio de Transportes”.

Han confirmado que se ha acordado la celebración de esa concentración el sábado, 17 de octubre, a las 12:00 horas a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, con apoyo y ayuda de todas las instituciones.