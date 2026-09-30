El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo, durante la presentación de los talleres de la Semana de la Arquitectura, este miércoles Ayuntamiento de Zamora

Zamora reimagina la iglesia de San Leonardo con talleres para niños y adultos por la Semana de la Arquitectura

El Ayuntamiento de Zamora, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos y el colectivo Mini2ac, ha presentado esta mañana los talleres que se llevarán a cabo con motivo de la Semana Internacional de la Arquitectura los días 5, 6 y 7 de octubre.

Bajo el título 'Aquí podría estar pasando algo', estas jornadas tienen como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio arquitectónico local y abrir un debate sobre el futuro de inmuebles históricos en desuso.

En la presentación han participado el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana, Pablo Novo, junto con Juan Luis Santos, presidente del Colegio de Arquitectos de León, Bea Barrio, arquitecta y divulgadora del patrimonio zamorano y Ana Alfonso, corresponsable de Mini2ac.

Los talleres de este año tomarán como eje la iglesia de San Leonardo, un Bien de Interés Cultural (BIC) de origen románico y propiedad particular que actualmente se encuentra sin uso.

La propuesta busca replicar el modelo de ediciones anteriores para promover una escucha activa en la que los participantes no sean meros espectadores, sino agentes activos en la proposición de ideas para la revitalización urbana y del patrimonio.

Estructura y participación

Las actividades combinarán divulgación e intervención directa y se celebrarán los días 5, 6 y 7 de octubre, de 17:30 a 18:30 horas, en el entorno de la iglesia de San Leonardo.

Habrá tres grupos de trabajo divididos en público adulto y público infantil (10 adultos y 10 niños por taller, sumando un total de 60 plazas).

Tras una breve contextualización histórica y arquitectónica del inmueble, los asistentes trabajarán sobre planos para plasmar propuestas e ideas sobre la recuperación del edificio y su entorno.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la página web apuntame.zamora.es.

Las reflexiones y propuestas obtenidas durante las jornadas se recopilarán con el objetivo de servir como base para futuras actuaciones e intervenciones en el ámbito público y patrimonial de la ciudad.