El pleno del Ayuntamiento de Zamora de este miércoles Ayuntamiento de Zamora

Zamora aprueba la conversión en suelo rústico de más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo urbanizable

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora celebrado este miércoles ha aprobado la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que convierte en suelo rústico más de 4,2 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable.

En concreto, desclasificando los sectores SUR 38, SUR 42, SUR 43, SUR 45, SUR 47, SUR 48, SUR49B, SUR 52, SUR 53, SUR 54 y SUR 56, que pasan de suelo urbanizable a suelo rústico común.

Junto con ello, el plenario ha aprobado de forma definitiva la modificación del convenio urbanístico para la ejecución de los accesos al Nuevo Puente de Zamora.

Así como el convenio urbanístico suscrito para la cesión de terrenos calificados como espacio libre de uso público que forman parte de la ampliación del Bosque de Valorio, 1, ambas cuestiones en los términos en que fueron aprobadas en la sesión plenaria del 28 de diciembre de 2023.

Servicio Municipal de Transporte Urbano

Otra de las cuestiones que han recibido el visto bueno ha sido la liquidación definitiva de la prestación del servicio municipal de transporte urbano de viajeros para el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2023, con un abono de 146.097 euros.

Igualmente se ha aprobado el coste para el ejercicio 2026 fijado en un coste total, IVA excluido, de 2.368.454 euros.

Modificación de créditos

Por último, la sesión plenaria ha aprobado una modificación de créditos por valor total de 291.090 euros.

De estos, 120.000 se destinan a créditos extraordinarios para atender cuestiones como la renovación del colector de la calle Gema (60.000 euros) o la subvención a CEOE CEPYME para el Día del Comercio (45.000 euros) y 171.090 para suplementos de crédito en la subvención realizada para la segunda fase de los bonos del comercio (165.000 euros).

Al inicio de la sesión plenaria se han guardado dos minutos de silencio en memoria de las víctimas de violencia de género de los últimos meses.