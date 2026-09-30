El Ministerio de Cultura respalda con 10.000 euros la Feria del Libro de Toro y su apuesta transfronteriza

El modelo cultural de Toro vuelve a recibir el respaldo de las altas instancias del Estado. El Ayuntamiento de la localidad zamorana ha sido beneficiario de una subvención de 10.000 euros otorgada por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, dentro de la convocatoria en concurrencia competitiva para la Promoción de la Lectura y las Letras Españolas de 2026.

Un espaldarazo económico que premia la sólida propuesta presentada por el Consistorio bajo el lema 'Formas de leer el vacío: releer la historia. IV Feria del Libro'.

Lejos de plantearse como un mero mercado de venta de ejemplares, el proyecto diseñado para la cuarta edición —celebrada el pasado mes de mayo— convirtió la feria en un auténtico motor de cohesión comunitaria y pensamiento crítico.

Entre sus pilares destacaron los talleres dedicados al rescate del vocabulario tradicional toresano y la literatura oral, así como las actividades organizadas con motivo del 550º aniversario de la Batalla de Toro, centradas en analizar cómo se han construido los relatos históricos y las manipulaciones informativas a lo largo de los siglos.

Además, la cita tendió puentes al otro lado de la frontera gracias a una estrecha colaboración con colectivos culturales de Miranda do Douro.

La propuesta destacó también por su marcada vocación inclusiva, articulándose como un "laboratorio ciudadano" que sacó los libros a la calle y sumó el trabajo activo de centros educativos, clubes de lectura municipales y entidades del ámbito social y de la salud mental como Fundación INTRAS y Fundación Personas.

El concejal de Cultura, Javier López, ha celebrado una resolución ministerial que valida "una forma de entender la cultura viva como barrera contra la despoblación" y ha querido poner en valor el rigor de las coordinadoras del proyecto, Cristina Tamames y Yolanda Manso.

Esta inyección de fondos estatales no solo sufraga los costes de la edición celebrada, sino que llena de oxígeno al equipo organizador, que ya trabaja con la mirada puesta en la edición de 2027.