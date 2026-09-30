El presidente de la Junta de Castilla y León participa en el acto de puesta en servicio de la mejora del abastecimiento de agua en el alfoz de Zamora ICAL

Mañueco garantiza agua potable a 20.000 personas de ocho municipios del alfoz de Zamora: "Esto no va de partidos"

La Junta de Castilla y León ha culminado la mejora de las infraestructuras de abastecimiento que permitirán garantizar el suministro de agua potable, suficiente y de calidad, a unos 20.000 habitantes del Alfoz de Zamora.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este miércoles en Morales del Vino las nuevas instalaciones, ejecutadas gracias a la colaboración entre el Gobierno autonómico, la Diputación Provincial de Zamora y los ayuntamientos implicados, con una inversión de tres millones de euros.

La actuación da servicio a ocho localidades del entorno de la capital zamorana: La Hiniesta, Roales y Valcabado, en el Alfoz norte, y Villaralbo, Moraleja del Vino, Arcenillas, Morales del Vino y Tardobispo, en el Alfoz sur.

El nuevo sistema permite superar los problemas de cantidad y calidad que presentaban los sondeos de los que dependían estos municipios, especialmente en determinadas épocas del año.

Durante el acto de puesta en servicio, Mañueco ha reivindicado la cooperación entre las distintas administraciones para dar respuesta a una necesidad básica de los vecinos y ha recordado que el proyecto comenzó a impulsarse años atrás.

“Quiero saludar también a los medios de comunicación que nos acompañan en el día a día cotidiano. La verdad, para mí es un placer estar hoy aquí en Morales del Vino por varios motivos”, ha comenzado el presidente de la Junta.

Mañueco ha explicado que el punto de partida era claro: “El diagnóstico era sencillo, había problemas de agua en el Alfoz de Zamora”.

Ante esta situación, ha destacado el trabajo conjunto desarrollado por las instituciones para encontrar una solución.

“Nos pusimos codo con codo a trabajar, Diputación Provincial, coordinando los impulsos y necesidades de los ayuntamientos, en este caso del alfoz, siempre pendiente del mundo rural y de los ayuntamientos, y la Junta de Castilla y León, nos hemos puesto codo con codo a trabajar para resolver un problema fundamental, que es que haya agua suficiente y de calidad para todas las personas que viven aquí, que trabajan aquí o que vienen temporalmente a pasar sus días aquí”, ha señalado.

El presidente autonómico ha situado la puesta en servicio de las instalaciones como el cumplimiento de un compromiso adquirido con los municipios del entorno de Zamora.



“Hace unos años estuvimos aquí impulsando este proyecto y hoy podemos decir, hemos cumplido, hemos cumplido con aquella promesa que hicimos y nos tenemos que sentir orgullosos de ello”, ha afirmado.

El sistema cuenta con capacidad para atender a unos 18.500 habitantes equivalentes, una cifra que incluye también otros consumos vinculados a animales, polígonos industriales y distintas actividades. Si se contabiliza exclusivamente la población, la infraestructura puede llegar a abastecer a unas 20.000 personas.

La demanda prevista supera los 4.300 metros cúbicos diarios y las instalaciones disponen además de margen para afrontar futuros incrementos de consumo. La Junta de Castilla y León asumirá la explotación del sistema durante los próximos 25 años.

“Para nosotros, para el Gobierno de Castilla y León, es prioritario garantizar a todas las personas el suministro de agua suficiente y de calidad. Y eso es lo que hoy aquí estamos celebrando”, ha remarcado Mañueco.

El presidente de la Junta ha defendido que la actuación responde a una realidad extendida en buena parte del territorio, donde determinados municipios carecen de capacidad suficiente para afrontar por sí solos las inversiones necesarias para garantizar el ciclo integral del agua.

“Creo que coincidimos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León, en tener una política de agua eficaz, adaptada a nuestra realidad, en la que vemos que hay muchos municipios que no pueden afrontar ellos por sí solos los retos del ciclo del agua”, ha explicado.

En este sentido, ha destacado el marco de colaboración creado entre las administraciones.

“Hemos sabido crear ese marco de colaboración, de cooperación entre todas las partes para hacer una de las prioridades fundamentales que tiene el ser humano, que es la capacidad de poder beber y poder utilizar el agua que necesitamos”, ha añadido.

Mañueco ha situado la mejora del abastecimiento más allá de la prestación de un servicio básico y ha vinculado estas infraestructuras con las posibilidades de desarrollo de los municipios.

“Es un gran avance para Zamora. Más servicios, mejores condiciones y eso permite, en primer lugar, que la gente tenga mayor calidad de vida y, en segundo lugar, también, que haya mejor actividad económica, creación de empleo, en definitiva, asentamiento de población”, ha afirmado.

Nuevas inversiones en abastecimiento

El presidente de la Junta ha aprovechado su visita a Morales del Vino para repasar otras actuaciones que el Ejecutivo autonómico mantiene en marcha en materia de abastecimiento en la provincia de Zamora.

Entre ellas se encuentra el proyecto de captación, impulsión y estación de tratamiento de agua potable de Toro, que cuenta con una inversión de 3,25 millones de euros.

También se trabaja en la consolidación y ampliación del abastecimiento a la Mancomunidad de Benavente y los Valles, actuación adjudicada por 2,7 millones de euros.

A estas actuaciones se suman los proyectos para mejorar el abastecimiento de los polígonos industriales de Monfarracinos y Coreses, ambos actualmente en fase de redacción.

“Estamos trabajando en otros proyectos de abastecimiento de agua. La estación de tratamiento de la Villa de Toro, con una inversión de más de 3 millones de euros.

También en la Mancomunidad de Benavente y los Valles, cerca de 3 millones, 2.700.000 euros. Y están en redacción los proyectos de abastecimiento de los polígonos industriales de Monfarracinos y de Coreses”, ha detallado Mañueco.

El presidente autonómico también ha reivindicado la importancia de completar las inversiones en abastecimiento con actuaciones de depuración para garantizar que el agua que retorna al medio natural lo haga en condiciones adecuadas.

En este ámbito, ha señalado que en Morales de Toro está próxima la licitación de una estación depuradora, mientras que en Morales del Vino la Junta trabaja también en la puesta en marcha de doce viviendas de venta bonificada destinadas a jóvenes de la localidad o a quienes quieran trasladarse al municipio.

Una política de agua para todo el territorio

La actuación del Alfoz de Zamora se enmarca en la política de la Junta para reforzar el abastecimiento, mejorar la calidad del agua y avanzar hacia una gestión más eficiente del ciclo del agua en Castilla y León. El Ejecutivo autonómico plantea además la mejora y digitalización de las redes como herramientas para optimizar el consumo y la gestión de los recursos.

Mañueco ha cerrado su intervención poniendo el acento en la colaboración entre instituciones y en la capacidad de los acuerdos para sacar adelante proyectos que los municipios no podrían afrontar de manera individual.

El presidente de la Junta ha defendido que el proyecto es fruto de la cooperación entre administraciones “por encima de los colores políticos” y ha destacado el objetivo común de mejorar los servicios en los municipios.

“La colaboración de todas las instituciones, de todos los ayuntamientos, estamos pensando en lo mejor para nuestros municipios”, ha concluido.

“Esto mejora la calidad de vida de nuestros vecinos, en todo el territorio, resolvemos problemas y conseguimos que Zamora funcione, que Castilla y León funcione”, ha rematado.