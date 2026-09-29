Zamora activa tras Fromago la reparación del paseo central de La Marina dentro del plan de 2 millones para aceras

Las máquinas y los operarios ya trabajan en el corazón de la plaza de La Marina. El Ayuntamiento de Zamora ha dado el pistoletazo de salida a la reparación del paseo central de este céntrico espacio, una actuación que da continuidad al lavado de cara integral ejecutado recientemente en el entorno de El Ancla.

Las obras, que se habían pospuesto de forma calculada hasta la conclusión de la feria quesera Fromago para disponer del material necesario y no interferir en el evento, se centran en el tramo peatonal que conecta el Miliario con la emblemática Farola de Coomonte.

Los trabajos consisten en el levantamiento y reposición progresiva de las losas y tramos de pavimento que presentan un mayor deterioro o riesgo para los transeúntes.

Esta intervención se financia a través del contrato municipal de mantenimiento de pavimentos, adjudicado a la empresa ALVAC por un importe de 2 millones de euros para un periodo de dos años.

Gracias a este plan, puesto en marcha a principios de 2026, la ciudad cuenta con cuatro cuadrillas operativas trabajando de forma simultánea en distintos frentes.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha explicado que el plan municipal busca mantener un equilibrio entre las actuaciones programadas de mayor calado y el día a día de la ciudad.

Para ello, las cuatro cuadrillas se reparten estratégicamente: una centrada en el Casco Antiguo por sus especiales necesidades de conservación, otra en la Zona Centro, una tercera dedicada en exclusiva a atender avisos vecinales —a través de herramientas como Línea Zamora— y una cuarta destinada al mantenimiento continuo en los barrios.

Desde la puesta en marcha de este contrato integral a comienzos de año, el área de Obras ya ha intervenido sobre más de 7.100 metros cuadrados de aceras y zonas peatonales en todo el municipio.

Novo ha recalcado que el mantenimiento urbano "es un trabajo de pico y pala diario" que exige medios estables para responder tanto a las grandes remodelaciones como a los pequeños desperfectos que tropiezan a los vecinos en sus desplazamientos cotidianos.