Vía libre al nuevo puente sobre el Duero en Zamora: terminada la demolición, la obra de 5,9 millones arrancará en 2027

Adiós definitivo a los restos del viaducto siniestrado y luz verde para la infraestructura del futuro. La Diputación de Zamora ha culminado con éxito los complejos trabajos de demolición del antiguo puente sobre el río Duero ubicado en la carretera provincial ZA-P-2102, que conecta Granja Florencia con la carretera Nacional 122.

La actuación, ejecutada por la vía de emergencia tras el colapso de su pila central a comienzos del pasado mes de junio, despeja el terreno para licitar antes de que termine el año el nuevo proyecto por un importe de 5,9 millones de euros, con el objetivo de ver las máquinas trabajando en la primavera de 2027.

La retirada de la vieja estructura no ha sido tarea sencilla. Para completar el desmontaje de los cinco vanos dañados, la empresa pública Tragsa —a la que se encomendó la obra por 1,1 millones de euros— ha tenido que desplegar una operativa técnica de gran calado.

Entre las maniobras más vistosas ha figurado la creación de una península artificial sobre el propio cauce del Duero, para la que se emplearon más de 9.000 toneladas de cantos rodados de relleno.

La maquinaria pesada tuvo que trabajar a contrarreloj y en condiciones de alta dificultad para extraer elementos anclados a más de ocho metros de profundidad en el lecho del río.

Superada esta primera fase crítica, los técnicos del Área de Obras apuran ya la redacción de los pliegos para lanzar una licitación conjunta (proyecto y ejecución) antes de que concluya 2026.

La futura infraestructura supondrá un salto cualitativo en seguridad e ingeniería: contará con una anchura de 10,5 metros y se sostendrá sobre un único vano apoyado en dos estribos laterales a ambas orillas.

Mediante esta solución se eliminan por completo las pilastras intermedias en mitad del agua, garantizando que el paso resista sin problemas las grandes avenidas y crecidas del Duero durante las próximas décadas.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha puesto en valor el cumplimiento estricto de los plazos marcados desde que se produjera el colapso: “No queríamos limitarnos a poner un parche en una infraestructura que había demostrado sus limitaciones, sino apostar por una solución definitiva, más segura y resistente. Cumplimos con el compromiso de actuar con la máxima celeridad para recuperar una conexión vital para los vecinos de la comarca”.