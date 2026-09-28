Reivindicación, música y talento internacional: Zamora presenta el Orgullo LGTBIQ+ y el VIII Transgress Fest

La concejala de Servicios Sociales, Auxiliadora Fernández; el concejal de Turismo, Cristoph Strieder y el organizador del Trangress Fest, Juan Carlos Barrios. Ayto. Zamora.

Cultura, música, disidencia y un grito alto y claro por los derechos humanos. La capital zamorana se prepara para vivir tres jornadas de intensa actividad festiva y reivindicativa con motivo de la celebración de la III edición del Orgullo LGTBIQ+ de la ciudad y la VIII edición del Transgress Fest.

Una ambiciosa programación impulsada por el Ayuntamiento de Zamora que busca visibilizar la diversidad afectivo-sexual y convertir a la capital en un refugio de libre expresión frente a la preocupante escalada de los delitos de odio.

Durante la presentación de los actos, las autoridades municipales y los organizadores hicieron hincapié en la necesidad de mantener el compromiso de Zamora como una urbe tolerante, acogedora y respetuosa.

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, puso el acento en la importancia de estas convocatorias en un momento sociopolítico delicado en el que, según datos estatales expuestos en el acto, las agresiones físicas hacia el colectivo LGTBIQ+ se han triplicado en los últimos dos años.

El programa diseñado para esta edición se estructurará en tres días pensados para llegar a todos los públicos.

El punto de partida lo marcará el III Encuentro Literario LGTBIQ+, una cita con las letras y el pensamiento que contará con las ponencias e intervenciones de Juan Pedro Sánchez López, Clara Morales Fernández y Jonathan Pérez Fernández.

El gran día central llegará el próximo 2 de octubre, cuando las plazas zamoranas acojan la gran concentración por los derechos del colectivo.

Programación del Transgress Fest 2026. Ayto. Zamora.

El colectivo local 'Kuza' —referente indiscutible en la ciudad en materia de apoyos, cuidados y activismo de base— será el encargado de poner voz y emoción a la lectura del manifiesto oficial.

A partir de las 21:30 horas, la fiesta se trasladará al escenario con los espectáculos de Keunam, Candi Licious, Sandra Love y Muerzuela DJ, rematando la noche con el ritmo de la macrodiscoteca Nuevo Origen.

El colofón de oro lo pondrá el 3 de octubre la VIII edición del Transgress Fest en el incomparable marco de las Aceñas de Cabañales, junto al río Duero.

Su organizador, Juan Carlos Barrios, destacó el potente salto internacional que da el festival este año con la llegada de bandas y artistas procedentes de Reino Unido, Italia, Francia y distintos rincones del país, como Asurni, Las Fellini desde Bilbao o Crisis de Personalidad desde Barcelona.

Además, la cita estrena con orgullo la sección 'Emergentes pero urgentes', una plataforma destinada a dar visibilidad al talento joven y local de la mano de las artistas zamoranas Ashli Gee y Rufina Culo Fina, acompañadas por los madrileños Living Dead Dolls.

Cartel Zamora orgullosa. Ayto. Zamora.

Tanto las concejalías involucradas como las plataformas organizadoras han hecho un llamamiento abierto a toda la ciudadanía zamorana para sumarse a los actos, llenar las calles de color y consolidar a Zamora como un espacio seguro y libre de prejuicios durante todos los días del año.