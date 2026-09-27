Alumnos en una ponencia de la Universidad de la Experiencia. Archivo.

Última llamada para la Universidad de la Experiencia en Zamora: mañana acaba el plazo de matriculación

Las ganas de aprender, debatir y compartir aula no se jubilan. La popular y siempre concurrida 'Universidad de la Experiencia' de Zamora —nombre con el que todos conocen al Programa Interuniversitario de la Experiencia— de la USAL ha decidido dar un margen extra a quienes aún se lo están pensando.

Si tenías ganas de matricularte o de retomar los libros tras el verano, estás de suerte: la organización ha prorrogado el plazo de inscripción hasta el próximo 28 de septiembre.

Un remate final para arañar las últimas plazas antes de que los pupitres del Campus Viriato vuelvan a cobrar vida el 5 de octubre.

El papeleo para sumarse es bastante claro y accesible. Lo primero que hay que hacer es acercarse a la conserjería de la Facultad de Ciencias de la Educación (en el Campus de Zamora) para recoger el impreso.

Tras rellenarlo, toca pasar por una sucursal del Banco Santander para abonar la matrícula: el importe es de 80,10 euros para los tres primeros cursos y se reduce a 55,10 euros en el caso de los alumnos ya diplomados.

Ojo a un detalle práctico que insisten en remarcar desde la organización: guarda una fotocopia del recibo del banco bien custodiada en casa hasta que arranque el curso por lo que pueda pasar.

Con el pago hecho, solo queda meter los papeles en un sobre cerrado con tu nombre, apellidos y curso, y entregarlo en la misma conserjería. Si te estrenas este año en 1º, recuerda meter dentro el impreso firmado, el justificante bancario, dos fotos de carnet y una fotocopia del DNI.

Si ya eres veterano de 2º, 3º o diplomado, te bastará con la solicitud y el papel del banco.

En la ficha podrás marcar por orden de preferencia (del 1 al 4) las materias o itinerarios que más te atraigan, intentando siempre encajar los gustos de cada uno con el espacio real en las aulas.

Para quienes prefieran hacer las gestiones cara a cara o tengan dudas con algún trámite, el coordinador del programa estará atendiendo en persona todos los martes de 10:00 a 13:00 horas en el despacho 202 (segunda planta de Magisterio, justo al lado del ascensor).

La excusa perfecta para mantenerse activo, hacer nuevas amistades y demostrar, una vez más, que la curiosidad no tiene fecha de caducidad.