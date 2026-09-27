Dos jóvenes de 18 años vuelcan con su coche de madrugada: los bomberos rescatan a la chica y ambos acaban hospitalizados

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la mañana de este domingo se ha saldado con dos jóvenes de 18 años trasladados al Hospital Comarcal de Benavente.

El siniestro tuvo lugar minutos después de las cinco de la madrugada en el kilómetro 1 de la carretera ZA-P-2544, dentro del término municipal de la localidad zamorana, tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y quedar volcado sobre el firme.

La sala de operaciones del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de alerta a las 5:04 horas.

Los informantes indicaban que el coche había sufrido un vuelco y que una de las ocupantes, una joven de unos 18 años, se encontraba consciente en el interior del habitáculo pero era incapaz de abandonar el vehículo por sus propios medios debido al impacto y a la deformación del turismo.

Ante la gravedad del aviso, el Centro de Emergencias movilizó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de Zamora, al Parque de Bomberos de Benavente para efectuar las labores de excarcelación y rescate, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Tras la intervención de los servicios de extinción en el lugar del accidente, el personal sanitario atendió finalmente a dos heridos, una mujer y un varón de 18 años.

Ambos fueron evacuados en una ambulancia de soporte vital básico, acompañados por el equipo médico del centro de salud de la zona, hasta las urgencias del centro hospitalario benaventano.