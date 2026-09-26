La zamorana Lydia De Mena lanza 'Falta de fe', un grito de rock alternativo para vencer las inseguridades

La música zamorana tiene una nueva historia que contar y suena con la fuerza de las guitarras eléctricas. La cantante y compositora Lydia De Mena ha presentado su nuevo single, 'Falta de fe', una canción que se mueve entre las melodías del pop-rock y el nervio del rock alternativo, con la que da un firme paso al frente para consolidar su hueco en el panorama regional.

El tema, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales desde este 18 de septiembre, pone voz a ese diálogo interno cargado de dudas, miedos e inseguridades que a veces nos frena a la hora de tomar decisiones importantes.

Lejos de quedarse en la queja o el desánimo, la artista plantea en esta composición un auténtico desafío frente a esos fantasmas que nos paralizan.

'Falta de fe' habla abiertamente de la barrera que supone enfrentarse a los propios sentimientos o dar ese salto que de verdad deseamos, invitando a plantar cara a los temores para no quedarse a medio camino.

La intérprete de Zamora reafirma, de esta forma, su apuesta por un sonido genuino, directo y de marcado carácter personal mientras sigue dando forma a sus próximos proyectos musicales, con una producción cuidada donde las cuerdas se entrelazan con una clara sensibilidad pop.

Un proyecto de rock alternativo que conoceremos el próximo 18 de septiembre.