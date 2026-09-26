La Diputación de Zamora subvenciona la reforma de 12 bares públicos en pequeños municipios de la provincia

El bar municipal de los pequeños municipios de la provincia de Zamora es mucho más que el sitio donde pedirse un café o una caña: es el centro de operaciones donde se lee el periódico, se juega la partida y los vecinos se ven las caras a diario.

Para evitar que esa persiana se cierre en muchos de esos pueblos, la Diputación de Zamora ha repartido casi 250.000 euros entre 12 ayuntamientos para poner a punto y modernizar sus bares públicos.

La iniciativa se quedó corta en un principio, pero el Pleno amplió el dinero disponible tras recibir un auténtico alud de peticiones: 51 pueblos levantaron la mano para pedir ayuda.

De los doce agraciados, ocho de ellos —como Losacino, Vallesa de la Guareña, Cazurra o San Cebrián de Castro— se llevarán el pellizco máximo de 25.000 euros, mientras que localidades como Manganeses de la Lampreana, Santa Colomba de las Carabias, Micereces de Tera o Rionegro del Puente completarán el reparto con sumas adaptadas a sus proyectos.

Consciente de que decenas de municipios se han quedado sin la concesión, el presidente provincial, Javier Faúndez, ya ha lanzado un mensaje de tranquilidad: habrá una nueva convocatoria con presupuesto garantizado en 2027 para dar respuesta a quienes no han entrado en esta ronda.

Ahora, los doce ayuntamientos beneficiados tienen diez días para certificar que aceptan la ayuda y hasta el verano de 2027 para ejecutar unas obras que prometen devolver la vida y la comodidad al punto de encuentro de sus vecinos.