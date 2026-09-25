La Fundación Caja Rural de Zamora reconoce a los mejores con sus prestigiosos premios: “Conservan nuestras raíces”

El presidente de Caja Rural de Zamora, Julio Asensio Villar, afirmó hoy que el modelo de la cooperativa de crédito “se ha construido sobre la cercanía, la confianza y la permanencia”.

Además de “estar cuando las cosas van bien y, sobre todo, estar, cuando hace falta, al lado de las familias, de nuestros agricultores y ganaderos, autónomos, empresas, emprendedores, clubes, asociaciones y de todas las personas que construyen cada día esta tierra”.

Julio Asensio hizo estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, ante más de 2.000 personas, durante el discurso que pronunció en la gala de entrega de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

Así como con la de diputados nacionales, senadores, procuradores en las Cortes autonómicas, los obispos de las diócesis de Zamora y Segovia, representantes de las cajas rurales, el director general de Caja Rural de Zamora y el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural de Zamora, y representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

Asensio Villar, quien agradeció, en nombre del Patronato de la Fundación Caja Rural y en el suyo propio la presencia de los asistentes, transmitió también un “cariñoso saludo” a la audiencia que siguió en directo la gala.

“Para mí, esta edición tiene un significado muy especial porque es la primera vez que me dirijo a vosotros en estos premios como presidente de Caja Rural de Zamora. Lo hago con ilusión y, sobre todo, con un profundo sentido de la responsabilidad, consciente de la historia que representa nuestra entidad y del compromiso que tenemos con esta tierra y con todas las personas que confían en nosotros”, señaló.

“Los premiados de este año son personas, entidades y proyectos que han ido haciendo camino, que han trabajado, perseverado y sabido conservar nuestras raíces mientras abrían nuevas oportunidades”, indicó.

“Compromiso”

El presidente de la cooperativa de crédito incidió en que los premios que concede la Fundación Caja Rural de Zamora “reconocen” la cultura, el patrimonio, el periodismo, el deporte, la solidaridad, la tradición y la iniciativa empresarial, “ámbitos diferentes pero unidos por el compromiso con una profesión, una vocación, una empresa, con las personas que más lo necesitan y, en definitiva, con nuestra tierra”, enumeró.

Julio Asensio hizo hincapié en que la Caja “nació en Zamora y sigue creciendo en su proyecto de banca local, sin renunciar a sus raíces porque crecer no significa alejarse de las personas, sino estar cada vez más cerca de ellas” y apostilló: “Esa misma filosofía define a nuestra fundación. La Fundación Caja Rural es el alma social y cultural de nuestra entidad, la forma de devolver a la sociedad una parte de todo lo que recibimos cada día a través de su confianza”.

En este contexto, reconoció el trabajo de todas las personas del Tercer Sector, las asociaciones y entidades sociales que, “muchas veces, lejos de los focos, hacen una labor imprescindible para construir una sociedad mejor” y aseguró que “nos recuerdan que Zamora y Castilla y León tienen talento, historia, capacidad empresarial, solidaridad, cultura y futuro”.

Por último, el presidente de la Caja reiteró el “compromiso” de la entidad financiera con Zamora de “seguir estando cerca, escuchando, apoyando proyectos y trabajando para que nuestras familias, nuestros jóvenes y nuestras empresas puedan construir aquí su presente y su futuro”.

Premios

El Premio ‘Zamorana Ilustre’ le correspondió a Pilar Cisneros Sanabria, periodista nacida en Mahíde (Zamora) y quien ha desarrollado la mayor parte de su carrera en la Cadena COPE, en programas como ‘La gran manzana’, ‘La Mañana en Madrid’, ‘Mediodía COPE’, ‘La tarde’ y, en la actualidad ‘Herrera en COPE’.

El jurado de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora valoró su “rigor, capacidad y cercanía para conectar con los oyentes”, que “le ha valido importantes reconocimientos profesionales’, entre ellos, la Antena de Oro de Radio, la Antena de Plata y el Premio Guillermo Marconi.

El Premio al Deporte recayó sobre María Prieto O’Mullony, que “representa la excelencia del deporte zamorano”. María Prieto se formó en la cantera del Balonmano Zamora y ha construido una brillante trayectoria que la ha llevado a conquistar tres Ligas Guerreras Iberdrola, proclamarse campeona de los Juegos Mediterráneos con la selección española y representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Por su parte, Sanagua Aspace Zamora, recibió el Premio Social, en reconocimiento a más de tres décadas de “compromiso, profesionalidad y solidaridad” al servicio de quienes más lo necesitan. “Fundada en 1994 por un grupo de familias que detecto la ausencia de recursos especializados para personas con parálisis cerebral en la provincia, Sanagua se ha convertido en un referente de atención integral, inclusión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, recalcaron fuentes del jurado.

El Premio Cultural reconoció el traje carbajalino como “una de las joyas más valiosas del patrimonio etnográfico de Zamora” y una de las indumentarias tradicionales “más reconocidas” en España.

El traje carbajalino, que hunde sus raíces en el siglo XVI, destaca por la riqueza de sus motivos florales, su intenso colorido y una minuciosa elaboración artesanal que ha pasado de generación a generación. Ha obtenido un amplio reconocimiento internacional, incluido el máximo galardón en el I Festival Folclórico Mundial de Baviera (Alemania), en 1985.

El Premio a la Vida Empresarial recayó sobre Anselmo Montero Bragado (Pinilla de Toro, 1932), de la gasolinera Morales, de Morales del Vino, como “ejemplo de cómo la constancia, el esfuerzo, la visión emprendedora y el compromiso” se convierte en un “legado” que perdura en el tiempo.

En el mismo apartado, se reconoció a Andrés Tamame Martín y Juan Antonio Hernández Alejandro. En la década de 1950, Andrés Tamame se convirtió en uno de los primeros en Zamora en ofrecer un servicio profesional de transporte. Amplió la actividad en la década de 1970 con la creación de la agencia Viajes Sanabria, fundada por Juan Hermández y Manolo Tamame.

Concierto gratuito

Tras la entrega de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, la Caja ha programado un concierto gratuito junto al edificio de Ifeza, protagonizado por Fangoria, el dúo formado por Alaska y Nacho Canut. También participan Los Toreros Muertos, banda creada en 1984, con Pablo Carbonell a la cabeza y la velada terminará con la macrodiscoteca de la empresa zamorana Alefrán.

Un año “importante” para Zamora

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, afirmó que 2026 ha sido un año “importante” para Zamora y que la Administración autonómica “ha estado en todos los momentos importantes”.

“Empezamos, a primeros de año, con Las Edades del Hombre, que más de 198.000 personas visitaron, en una edición diferente porque se celebraba en invierno, porque se prolongó y se alargó hasta hasta Semana Santa”, destacó.

“Continuó con nuestra Semana Santa, San Pedro y, en verano, el cielo nos eligió para ese eclipse, un éxito de organización y me van a permitir felicitar y agradecer a todos los profesionales que participaron, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los voluntarios de Protección Civil, los representantes de todas las administraciones, el trabajo que hicieron para que todo saliera bien”, añadió.

Blanco Llamas, quien reconoció que es “un placer” acudir a la vigésima novena edición de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, felicitó a las personas y entidades premiadas, que “representan lo mejor que tenemos en Zamora, nuestra cultura, nuestro deporte, nuestras tradiciones, nuestra acción social, nuestras empresas, a la gente que se fue pero que lleva Zamora en el corazón”.

Isabel Blanco hizo todas estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza, en la capital zamorana, antes de asistir a la gala de entrega de los XXIX Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La vicepresidenta segunda de la Junta hizo hincapié en la celebración, del 17 al 20 de septiembre, de la III Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’ y concluyó el recorrido por eventos destacados de 2026 con la vigésima novena edición de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

“La tercera edición consolida Fromago como una feria referente a nivel nacional, el compromiso personal del presidente Mañueco de incrementar su presupuesto y la aportación que hizo la Junta de Castilla y León”, recalcó.

“En el fondo, el compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León con Zamora, sus proyectos, sus gentes, sus vecinos, para generar empleo y oportunidades en esta tierra”, concluyó.