La fiesta gastronómica para visitar este 27 de septiembre: tapa y caña por 3€, charanga y una pañoleta de regalo

La calle de los Herreros volverá a convertirse este domingo 27 de septiembre en uno de los puntos de encuentro de la hostelería zamorana con motivo de la Fiesta en Honor a la Virgen de los Herreros, que alcanza ya su decimoséptima edición.

La jornada combinará tradición, gastronomía y música en una celebración que cada año reúne a vecinos, peñistas y visitantes en torno a uno de los espacios hosteleros más reconocibles de la ciudad.

La programación arrancará a las 13.00 horas en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar una concentración amenizada por la charanga Rotato.

Desde la organización se ha animado a las peñas locales a sumarse a una jornada que continuará con el traslado de la comitiva hasta la hornacina de la Virgen, situada en la calle de los Herreros.

Allí se celebrará la tradicional ofrenda floral, antes de dar paso al pregón de esta edición, que correrá a cargo de la periodista de Vive Radio Patricia Alonso.

La gastronomía volverá a ser uno de los principales atractivos de la fiesta.

Un total de 24 establecimientos hosteleros se han sumado a la iniciativa y ofrecerán durante la jornada una tapa especialmente elaborada para la ocasión.

La propuesta tendrá un precio común de tres euros, incluyendo la tapa y una caña de cerveza o un chato de vino.

La celebración continuará por la tarde con música en la calle.

La charanga Matraca será la encargada de poner ambiente entre las 18.00 y las 20.00 horas, prolongando una jornada pensada para disfrutar de la hostelería y de la actividad en este céntrico espacio de la capital zamorana.

La presentación de la fiesta contó con la participación del concejal de Promoción Económica, David Gago, y del presidente de la Asociación de Hosteleros de la Calle de los Herreros, Rafael Lorenzo.

Durante el acto también se puso en valor la colaboración de Caja Rural, que permitirá distribuir 2.000 pañoletas conmemorativas entre los asistentes.

Gago destacó el papel de la calle de los Herreros como “alma hostelera de la ciudad” y como un espacio de referencia para el ocio y la cultura intergeneracional.

Lorenzo, por su parte, incidió en la consolidación de una celebración que cumple ya 17 años y en la evolución de la propia calle, que actualmente mantiene cerca del 95% de sus locales en activo.