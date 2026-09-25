DIRECTO | El incendio de Vecilla de Trasmonte, en Zamora, baja a nivel 0: no hay riesgo para la población
Sigue las novedades del incendio declarado este viernes, 25 de septiembre en Vecilla de Trasmonte.
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A nivel 0
Pasadas las 18:40 horas de la tarde se ha informado de que la Junta ha bajado a nivel 0 dicho incendio, al desaparecer las causas que motivaron la declaración del mismo.
Ya no hay riesgo para la población ni bienes distintos a los de naturaleza forestal.
El incendio puede ser controlado con los medios de extinción previstos en el Plan Infocal de la Comunidad.
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Declarado y estabilizado
La Junta de Castilla y León ha establecido este viernes, 25 de septiembre, a las 16:51 horas, el nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial par el incendio forestal declarado a las 16:30 en Vecilla de Trasmonte, en el término municipal de Villanázar, en la provincia de Zamora.
Un fuego que ha conseguido ser estabilizado 35 minutos después, como han informado desde Inforcyl.
El operativo de extinción del incendio está formmado por dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un buldócer, tres agentes medioambientales y celadores y un medio aéreo, que solo intervino en el tramo inicial.
Las causas del incendio todavía no han sido descritas, al igual que la superficie afectada, que incluye arbolado, monte bajo, pasto y terreno agrícola.