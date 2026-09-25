DIRECTO | El incendio de Vecilla de Trasmonte, en Zamora, baja a nivel 0: no hay riesgo para la población

La Junta de Castilla y León ha establecido este viernes, 25 de septiembre, a las 16:51 horas, el nivel 1 de Índice de Gravedad Potencial par el incendio forestal declarado a las 16:30 en Vecilla de Trasmonte, en el término municipal de Villanázar, en la provincia de Zamora.

Un fuego que ha conseguido ser estabilizado 35 minutos después, como han informado desde Inforcyl.

El operativo de extinción del incendio está formmado por dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un buldócer, tres agentes medioambientales y celadores y un medio aéreo, que solo intervino en el tramo inicial.

Las causas del incendio todavía no han sido descritas, al igual que la superficie afectada, que incluye arbolado, monte bajo, pasto y terreno agrícola.