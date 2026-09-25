Presentación de la propuesta de la provincia de Zamora en Naturcyl. Fotografía: Nicolás Alonso.

La Diputación de Zamora presenta en Naturcyl su campaña centrada en el Camino de Santiago: “Los datos nos avalan”

La provincia de Zamora, a través de la Diputación, va a estar muy presente en la IX Feria de Ecoturismo de Castilla y León, Naturcyl, que se celebra del 25 al 27 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, ha defendido este viernes la presencia de la provincia en una cita en la que comparte espacio expositivo con el Ayuntamiento de Zamora.

“Zamora se presenta en Naturcyl con los deberes bien hechos. Los datos turísticos lo reflejan ya que somos la provincia que más crece en número de turistas en relación con nuestras provincias vecinas, que tienen el sello de Patrimonio de la Humanidad, pero crecemos más que ellas, en turistas, pernoctaciones y turistas internacionales. Los datos nos avalan”, ha señalado De la Parte.

Esto supone un “espaldarazo” a la política de promoción del astroturismo y del eclipse en el mes de agosto, tras dos años de “planificación y promoción”.

“Hemos cumplido los objetivos que nos marcamos al inicio del mandato desde el equipo de Gobierno en la Diputación en el área de turismo que era incrementar el turismo, las pernoctaciones y darnos más a conocer en el extranjero. Los datos nos avalan”, ha señalado el vicepresidente primero de la Diputación.

Naturcyl

“En Naturcyl hemos querido presentar nuestra nueva campaña ‘Zamora tu camino interior 2027’. A Zamora la recorren cinco Caminos de Santiago, más de 500 kilómetros. Vamos a centrar este año en el Jacobeo que va a revolucionar el turismo de interior”, ha añadido.

Ha invitado a los peregrinos nacionales e internacionales a pasarse por la provincia para que “comiencen su camino en Zamora” o que cuando planifiquen su camino “pasen por Zamora”.

“Los caminos son vida para el medio rural en la provincia de Zamora. También son economía porque generan empleo y asientan población”, ha afirmado el diputado de Turismo.

La campaña se centra en un peregrino, vestido de antiguo, visita los grandes iconos de Zamora.

“También vamos a hacer una campaña con los escolares para que, junto con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, vean la importancia de los Caminos de Santiago y cuidarlos para el futuro”, ha afirmado.

Los escolares realizarán un pequeño tramo de estos caminos y visitarán un albergue en el que les explicarán la importancia histórica.

“En 2027 invitaremos a los zamoranos, junto a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago a recorrer juntos estos 500 kilómetros de la provincia. En primavera y en los fines de semana para que la gente conozca las maravillas patrimoniales y naturales que tenemos. Invitaremos a influencers, periodistas especializados y demás para hacer estas rutas”, ha informado.

Iniciativas que desde la Diputación de Zamora esperan que “tengan buena acogida”. Todo para que los peregrinos disfruten de los Caminos de Santiago de la provincia zamorana.