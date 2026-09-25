La Diputación de Zamora destina más de 2,5 millones a renovar las redes de agua en 106 pueblos

La Diputación Provincial de Zamora destinará un total de 2.530.843,97 euros a la renovación de las redes de abastecimiento de agua de los municipios y entidades locales menores de la provincia, en el marco de la convocatoria de subvenciones correspondiente al ejercicio 2026.

La resolución definitiva se publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y contempla la concesión de ayudas a 106 solicitudes que cumplen los requisitos establecidos, después de valorar las peticiones presentadas conforme a los criterios fijados en las bases de la convocatoria.

La convocatoria partía inicialmente de una dotación de 2 millones de euros, a la que se ha incorporado una ampliación de crédito de 530.843,97 euros, con el objetivo de atender las solicitudes de acuerdo con el orden de puntuación establecido por la comisión de evaluación.

Garantizar el agua como prioridad

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, destaca que esta inversión responde a una de las necesidades fundamentales de los municipios de la provincia y reafirma el compromiso de la Institución Provincial con la mejora de los servicios públicos básicos.

“El abastecimiento de agua es un servicio esencial y desde la Diputación tenemos que estar al lado de nuestros ayuntamientos para que puedan garantizarlo en las mejores condiciones”, ha afirmado el presidente de la Diputación de Zamora.

Faúndez ha añadido que “en esta convocatoria estamos haciendo un esfuerzo importante para que más municipios puedan renovar sus redes, reducir las pérdidas de agua y mejorar la eficiencia de unas infraestructuras que, en muchos casos, necesitan una actuación urgente”.

El presidente subraya además que la ampliación del crédito permite incrementar el número de actuaciones atendidas y dar respuesta a las necesidades planteadas por los municipios.

“No queremos que una falta de crédito deje sin respuesta a los ayuntamientos que necesitan renovar sus redes de abastecimiento. Por eso hemos ampliado la financiación disponible y hemos llevado la inversión hasta los 2,53 millones de euros. Es una muestra clara del compromiso de la Diputación con los municipios y con la mejora de la calidad de vida de sus vecinos”.

Faúndez recuerda que la renovación de las redes de abastecimiento no solo contribuye a garantizar el suministro, sino que también permite reducir pérdidas de agua y mejorar la eficiencia energética. La propia Diputación ha señalado que la modernización de estas infraestructuras permite ahorrar agua y energía, especialmente en los sistemas de bombeo y tratamiento.

“Invertir en agua es invertir en nuestros pueblos, en su futuro y en la igualdad de oportunidades de sus vecinos, vivan donde vivan”, señala el presidente.

La Diputación financia hasta el 90% de las actuaciones

De acuerdo con las bases de la convocatoria, la Diputación de Zamora financia el 90% del total de la inversión presentada, con un límite máximo de 27.000 euros por actuación, mientras que los ayuntamientos beneficiarios deben aportar, como mínimo, el 10% restante.

Las actuaciones están dirigidas a la renovación de las redes de abastecimiento de agua de ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y entidades locales menores de la provincia.

Entre los criterios utilizados para establecer el orden de las solicitudes se encuentran la existencia de sistemas avanzados de tratamiento de agua, el buen estado de la totalidad de la red de abastecimiento una vez ejecutada la actuación, haber solicitado actuaciones de renovación o mejora de la red en los Planes Provinciales 2027 y el criterio de equidad para aquellos municipios que habían obtenido puntuación en la convocatoria de 2025 pero no resultaron beneficiarios.

Las obras seleccionadas deben tener como objeto principal la renovación de redes de abastecimiento, con especial atención a la sustitución de tuberías de fibrocemento o, en otros casos, a tramos en los que se acrediten averías y los correspondientes gastos de reparación.

108 solicitudes presentadas

La comisión de evaluación examinó un total de 108 solicitudes, de las que 106 reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria. Las solicitudes de Melgar de Tera y Vega de Villalobos fueron desestimadas al no ajustarse al objeto de la convocatoria.

Además, la resolución definitiva incorpora la renuncia del Ayuntamiento de San Vitero, que había resultado beneficiario provisional de una ayuda de 27.000 euros.

Los beneficiarios deberán comunicar expresamente la aceptación de la subvención en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la recepción de la correspondiente notificación.

Licitación de la reparación del puente de la ZA-P-2551 entre Pobladura y Fresno

La Diputación de Zamora ha aprobado los pliegos y el expediente de contratación de las obras de impermeabilización y tratamiento de los elementos metálicos del puente situado en la carretera provincial ZA-P-2551, entre Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa, con un presupuesto de licitación de 994.443,26 euros, IVA incluido.

La actuación se tramitará mediante procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, y contempla una intervención integral destinada a mejorar el estado de conservación y prolongar la vida útil de esta importante infraestructura de la red provincial de carreteras.

El puente objeto de la actuación se encuentra situado entre los puntos kilométricos 3+050 y 3+920 de la ZA-P-2551 y cuenta con una longitud aproximada de 870 metros entre estribos. La estructura enlaza Fresno de la Polvorosa, Morales de Rey y Vecilla de la Polvorosa con Pobladura del Valle y afecta a los términos municipales de Pobladura del Valle y Fresno de la Polvorosa.

La infraestructura cruza el arroyo del Canal de Ondín y el río Órbigo, en torno a los puntos kilométricos 3+100 y 3+350, respectivamente, constituyendo un elemento relevante para las comunicaciones de esta zona de la provincia.

El proyecto contempla como una de sus principales actuaciones la eliminación del óxido existente en los elementos metálicos mediante chorreo a alta presión.

Una vez eliminado el óxido, se procederá a la aplicación de un tratamiento superficial de protección, con el objetivo de preservar los elementos metálicos frente a la corrosión y mejorar su durabilidad.

Otra de las actuaciones fundamentales será la mejora de la impermeabilización del tablero del puente, mediante el sellado de las fisuras existentes y la instalación de nuevas juntas de dilatación.

Estas intervenciones permitirán actuar sobre elementos directamente relacionados con la conservación de la estructura y evitar la entrada de agua y otros agentes que puedan contribuir al deterioro de los distintos componentes del puente.

El proyecto incluye además la reparación puntual de las zonas deterioradas de los estribos y las pilas, así como la reparación de la barandilla existente.

Una inversión cercana al millón de euros en la red provincial

El presupuesto base de licitación asciende a 821.853,93 euros, más 172.589,33 euros correspondientes al IVA, lo que supone un importe total de 994.443,26 euros.

Con la aprobación de los pliegos, la Diputación Provincial de Zamora ha acordado también la aprobación del gasto y del expediente de contratación, así como la apertura del procedimiento de adjudicación.

El anuncio de licitación está publicado en el Perfil del Contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público, para iniciar el proceso de contratación de las obras.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, ha destacado que esta actuación supone “una inversión cercana al millón de euros en una infraestructura fundamental para las comunicaciones de varios municipios de la provincia”.

Faúndez ha subrayado que “la conservación y mejora de los más de 1.500 kilómetros que componen la extensa red provincial de carreteras es una prioridad para la Diputación”, y ha señalado que “no se trata únicamente de actuar cuando aparece un problema, sino de anticiparnos al deterioro y realizar las intervenciones necesarias para garantizar que nuestras infraestructuras se mantienen en las mejores condiciones posibles”.

El presidente provincial ha puesto además el acento en la importancia de actuar sobre una infraestructura de estas características, “con una longitud aproximada de 870 metros y que permite la comunicación entre varios municipios de esta zona de Zamora”.

“Invertir en nuestras carreteras es invertir en nuestros pueblos, en la seguridad de los ciudadanos y en la igualdad de oportunidades de quienes viven en el medio rural”, ha afirmado Javier Faúndez, quien ha reafirmado el compromiso de la Diputación con el mantenimiento y modernización de la red viaria provincial.

La actuación permitirá así intervenir de manera conjunta sobre distintos elementos del puente, desde los componentes metálicos y el tablero hasta pilas, estribos y barandillas, con el objetivo de mejorar su conservación, proteger la estructura frente al deterioro y prolongar su vida útil.