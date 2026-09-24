El TSJ confirma la condena por estafa de 118.000 euros en una compra de ganado que afectó a Casas, de Morales del Vino

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia en la que ratifica la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a dos personas por un delito de estafa informática agravada.

La resolución judicial confirma la pena de un año y medio de prisión, así como nueve meses de multa a razón de diez euros diarios, para los dos implicados por su participación como cooperadores necesarios en un engaño económico perpetrado contra la mercantil Casas Seguridad y Compromiso S.L., afincada en la localidad zamorana de Morales del Vino.

Los hechos que originaron el proceso judicial se remontan al mes de abril del año 2023.

Según consta en los hechos probados de la resolución judicial, la firma agropecuaria Ganados La Salvación, con sede en la capital zamorana, remitió por correo electrónico dos facturas correspondientes a transacciones de compraventa de ganado porcino a la empresa de Morales del Vino.

Lo hizo por un importe total de 118.518,40 euros (divididas en un primer pago de 41.518,40 euros y un segundo de 77.000 euros).

Sin embargo, los correos electrónicos con los archivos adjuntos en formato PDF fueron interceptados y manipulados por terceras personas no identificadas antes de que la empresa compradora efectuase el abono.

Mediante esta maniobra, los ciberdelincuentes alteraron el número de cuenta bancaria receptor que figuraba en la facturación original para sustituirlo por un IBAN bajo el control directo de la acusada.

Convencidos de que realizaban las transferencias a su proveedor habitual, los responsables de la empresa Casas ordenaron los dos pagos durante los días 14 y 24 de abril de 2023 hacia la cuenta fraudulenta.

Estaba abierta de forma telemática en la entidad ING Direct mediante el método de verificación por 'video selfie'.

Entramado de retiradas y bloqueo cautelar

Tras recibirse la primera suma de dinero (41.518,40 euros), la cuenta bancaria registró un inmediato goteo de extracciones en cajeros automáticos, envíos mediante pasarelas de pago y una transferencia internacional por valor de 28.000 euros con destino a una entidad bancaria en Islandia.

La alerta saltaba poco después, cuando la dirección de Casas contactó con 'Ganados La Salvación' para verificar la recepción de los fondos.

Al constatar que la proveedora no había percibido el dinero de las ventas, la empresa damnificada interpuso la correspondiente denuncia ante la autoridad policial.

Esta actuación permitió que la autoridad judicial ordenase el bloqueo cautelar de la cuenta corriente receptora justo a tiempo de paralizar los 77.000 euros del segundo envío de dinero.

A través de un auto dictado en junio de 2024, el importe congelado, que ascendía a algo más de 80.000 euros acumulados, fue devuelto cautelarmente a la empresa de Morales del Vino, que a su vez los consignó a cuenta de la deuda pendiente con la suministradora del ganado porcino.

Rechazo a los recursos de la defensa

En el recurso presentado ante la Sala de lo Civil y Penal, las defensas de los dos procesados solicitaron la absolución alegando una supuesta vulneración de la presunción de inocencia y discutiendo la aplicación del tipo agravado del delito de estafa, sosteniendo que el perjuicio económico real había sido inferior tras la recuperación judicial de parte del capital.

La sentencia desestima de plano estas pretensiones. El fallo argumenta que la cuantía defraudada originalmente superó el umbral legal de los 50.000 euros.

Además subraya que la apertura de la cuenta instrumental en un banco español por parte de los acusados constituyó un acto “sin el cual no se habría podido llevar a cabo el engaño diseñado para la distracción del dinero”.

Por todo ello, el TSJ confirma la condena penal e impone a ambos penados la obligación de indemnizar de manera conjunta y solidaria a la firma Casas Seguridad y Compromiso S.L. en la cantidad de 37.873 euros.