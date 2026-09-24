Toro se convierte este sábado en una pista de atletismo: 400 corredores y un gran ambiente festivo para todas las edades

Toro volverá a vivir este sábado, 26 de septiembre, una tarde dedicada al atletismo con la celebración de la tercera MillaZa en la ciudad.

La competición comenzará a las 17.00 horas y reunirá a unos 400 participantes en las distintas categorías.

La Avenida Carlos Latorre se convertirá en una pista de atletismo para acoger un recorrido de 1.609 metros, la distancia exacta de una milla.

La jornada arrancará con las carreras infantiles y continuará con la prueba popular y la categoría máster, antes de dar paso a la carrera de élite.

Entre los atletas confirmados estarán Mariano García, campeón del mundo de 1.500 metros y del mundo de 800 metros en 2022, e Idaira Prieto, cuarta en los 10.000 metros del Campeonato de Europa de 2026.

También está prevista la participación de Carlos Sáez Sadornil, Pablo Sánchez Valladares, Marta Serrano y Lorena Martín, entre otros.

La prueba, organizada por el CD Trail Run Sport Toro, busca precisamente acercar el atletismo al público. Los espectadores podrán seguir las carreras a pie de calle y prácticamente a pie de valla, una de las características que la organización destaca de la MillaZa.

La presencia de atletas de élite permitirá además que los más jóvenes compartan espacio con algunos de sus referentes.

“Esperemos que de esta Milla en un futuro no muy lejano salgan futuros campeones”, señaló Mariano García durante la presentación.

La competición cuenta con el patrocinio de la Diputación de Zamora, Caja Rural y el Ayuntamiento de Toro, además de la colaboración de empresas privadas.

Las carreras comienzan a las 17.00 horas de este sábado en la Avenida Carlos Latorre de Toro.

La organización anima tanto a participar como a acudir como público para seguir la jornada.