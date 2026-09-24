La gran cita musical de este 25 de septiembre: Fangoria, Toreros Muertos y la Macrodiscoteca Alefrán, gratis

El Recinto Ferial de IFEZA se convertirá este viernes, 25 de septiembre, en uno de los principales puntos de encuentro musical de Zamora con la actuación de Fangoria, Los Toreros Muertos y la Macrodiscoteca Alefrán.

La cita, organizada por la Fundación Caja Rural de Zamora, contará con entrada libre hasta completar aforo, sin necesidad de presentar ningún tipo de invitación.

La programación arrancará a las 21.30 horas con la apertura de puertas. Una vez dentro, el escenario recibirá a Los Toreros Muertos, que actuarán entre las 22.15 y las 23.15 horas.

Posteriormente, llegará uno de los platos fuertes de la noche: Fangoria, que ofrecerá su actuación entre las 23.45 y la 1.15 horas.

Tras el concierto de Fangoria, la música continuará hasta el cierre de la jornada con la Macrodiscoteca Alefrán, que tomará el relevo a partir de la 1.15 horas.

Acceso gratuito y transporte

Con el objetivo de facilitar la llegada del público al recinto, se habilitarán dos carriles de aparcamiento en la carretera de La Aldehuela.

Además, los asistentes dispondrán de autobuses gratuitos, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. El servicio funcionará desde las 21.00 hasta las 05.00 horas, con frecuencias de ida y vuelta para facilitar los desplazamientos durante toda la noche.

Los autobuses tendrán su salida en la calle Leopoldo Alas Clarín, junto al edificio de la Junta de Castilla y León.

Desde la organización también se ha trasladado el agradecimiento a la Diputación Provincial de Zamora por su colaboración y participación en esta cita musical.