Participación del Patronato de Turismo de Zamora en Naturcyl 2024 El ESPAÑOL

La fiesta de ecoturismo ideal para descubrir la provincia de Zamora: paisajes, rutas del vino, aceite y burros de raza

Zamora quiere aprovechar la gran fiesta de la naturaleza de Castilla y León para reivindicarse como un territorio que va mucho más allá de sus monumentos.

La provincia acudirá a Naturcyl 2026, que se celebra estos días, con una propuesta conjunta del Patronato de Turismo de la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, que compartirán un expositor de 54 metros cuadrados para mostrar algunos de sus principales atractivos ligados al paisaje, la gastronomía, el enoturismo y la naturaleza.

El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, será el encargado de presentar este viernes, a las 12.00 horas, la programación diseñada para la feria.

Un programa que busca poner el foco en recursos repartidos por toda la provincia y que tienen en el territorio uno de sus principales argumentos.

Entre las actividades organizadas por el Patronato destaca la presentación, el sábado a las 12.00 horas, del Museo del Aceite de Fermoselle, de la mano de DourOliva, bajo el título Sabores de los Arribes.

Una propuesta que pone el acento en uno de los productos vinculados al paisaje y a la cultura de los Arribes.

El domingo, también a las 12.00 horas, llegará el turno del vino con la presentación conjunta de las Rutas del Vino de Arribes, Toro y Zamora, bajo el lema Paisajes que se cultivan, pueblos que permanecen.

La iniciativa pretende mostrar el enoturismo como una actividad turística, y también como una herramienta ligada a la conservación del paisaje, el desarrollo rural y la dinamización de los pequeños municipios.

La presencia zamorana tendrá además uno de sus elementos más reconocibles en el burro zamorano-leonés, que volverá a estar presente en la feria con la colaboración de la Asociación Nacional de Criadores de la Raza Asnal (ASZAL).

El animal se ha convertido en uno de los símbolos de la presencia de la provincia en Naturcyl.

La capital mira al Duero

El Ayuntamiento de Zamora completará la programación con varias actividades centradas en la naturaleza y el patrimonio de la ciudad.

Este viernes, a las 10.15 y a las 18.00 horas, presentará Historia de un polinizador, mientras que el sábado, a las 11.00 horas, proyectará el vídeo El Duero a su paso por Zamora.

La programación municipal se completará esa misma jornada, a las 18.00 horas, con una charla dedicada al mundo del burro zamorano-leonés.