Zona en la que se construirá la nueva variante de La Hiniesta. Fotografía: Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora licita por más de 2 millones la variante de La Hiniesta sobre la línea ferroviaria

La Diputación de Zamora ha aprobado la licitación de las obras del proyecto de construcción de la variante sobre el ferrocarril en el punto kilométrico 7+750 de la carretera ZA-P-1405, en el término municipal de La Hiniesta.

Una actuación que va a contar con un presupuesto base de licitación de 2.031.348,48 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de 9 meses.

La contratación de dicha actuación se va a realizar a través de procedimiento abierto simplificado y con tramitación ordinaria.

El presupuesto de licitación asciende a 1.678.800,40 euros, más 352.548,08 euros correspondientes al IVA hasta alcanzar esos más de dos millones.

La actuación está cofinanciada con cargo a los Fondos Propios 2026 de la Diputación Provincial de Zamora y al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

Precisamente, la utilización del procedimiento abierto simplificado permitirá agilizar la tramitación de una actuación que debe quedar adjudicada antes del 16 de octubre de 2026 para cumplir con las condiciones establecidas para la financiación correspondiente a la anualidad 2026.

Una actuación condicionada por los trámites con Adif

La Diputación de Zamora pone de manifiesto que la salida a contratación de este proyecto se ha visto retrasada por la necesidad de completar los diferentes trámites administrativos vinculados a las gestiones realizadas con Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).

Estos trámites, necesarios para poder avanzar con todas las garantías en una actuación que afecta directamente a una línea ferroviaria, han condicionado los plazos inicialmente previstos para la contratación de las obras.

Una vez completada la tramitación administrativa necesaria y dispuesto el proyecto con todos los requisitos técnicos y administrativos, la Diputación ha procedido a aprobar el expediente de contratación y abrir el procedimiento de adjudicación, con el objetivo de que las obras puedan comenzar cuanto antes.

Un nuevo paso superior sobre el ferrocarril

El proyecto contempla la construcción de una variante de la carretera ZA-P-1405 con un paso superior sobre la línea ferroviaria en el PK 7+750, en el término municipal de La Hiniesta.

La solución diseñada permitirá mejorar las condiciones geométricas del trazado de la carretera. El proyecto contempla un tablero esviado respecto a la vía del ferrocarril, una configuración que permite incrementar los radios de las curvas de entrada y salida y, de esta manera, suavizar la trayectoria de la carretera y cumplir los valores mínimos establecidos por la normativa vigente.

El nuevo paso sobre la línea ferroviaria estará constituido por un puente isostático de vigas prefabricadas de tres vanos, esviado respecto a la vía del ferrocarril, con losa continua mediante pasadores de acero inoxidable y juntas en los estribos.

Las cimentaciones de los estribos y de las pilas se ejecutarán mediante cimentación profunda, de acuerdo con las características del terreno existente.

El tablero estará formado por cinco vigas de 1,30 metros de ancho, con una losa de 25 centímetros de espesor sobre una prelosa de 6 centímetros. El ancho total del tablero será de 10,20 metros, con dos carriles de circulación de 3 metros cada uno y arcenes de un metro.

Una inversión de más de dos millones de euros

La actuación supone una inversión de 2.031.348,48 euros, IVA incluido, financiada conjuntamente mediante Fondos Propios 2026 de la Diputación Provincial de Zamora y el Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León.

El expediente de contratación ha sido aprobado y se ha acordado la apertura del procedimiento de adjudicación, cuya publicación se realiza en el perfil del contratante de la Diputación Provincial de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

La ejecución de las obras tendrá un plazo previsto de nueve meses desde el inicio de los trabajos.