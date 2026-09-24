El Campus Viriato de Zamora crece: casi 2.000 alumnos y 600 nuevos estudiantes para arrancar el curso

La vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, ha adelantado en la Feria de Bienvenida que la USAL va a trabajar para poder implantar CAFyD el próximo curso Cedida

El Campus Viriato de Zamora afronta el curso 2026-2027 con más alumnos, nuevos proyectos y la mirada puesta en seguir creciendo.

Cerca de 2.000 estudiantes han formalizado ya su matrícula en las titulaciones que se imparten en el campus zamorano, casi la mitad de ellos en la Escuela Politécnica Superior, mientras que alrededor de 600 son alumnos de nuevo ingreso. Unas cifras que, según la Universidad de Salamanca, consolidan la tendencia ascendente de los últimos años.

El objetivo que se marca ahora la institución académica es todavía más ambicioso: duplicar el número de estudiantes del Campus de Zamora.

Para ello, la USAL ha iniciado un proceso de modernización integral de sus instalaciones académicas, científicas, tecnológicas, deportivas y culturales. Una transformación que cuenta con el respaldo económico de la Junta de Castilla y León a través del plan extraordinario de inversiones previsto hasta 2031.

En paralelo, el campus mira ya hacia nuevas titulaciones. Entre ellas, una de las apuestas para el próximo curso es la implantación del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD).

La posibilidad fue anunciada este miércoles por el rector durante el acto de inauguración oficial del curso académico y la Universidad de Salamanca prevé comenzar “de manera inminente” los trabajos para hacer realidad esta nueva oferta formativa.

Así lo explicó la vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, Marta Gutiérrez, durante su visita a la Feria de Bienvenida organizada para los nuevos estudiantes en el Pabellón Deportivo del Campus de Zamora. La responsable universitaria estuvo acompañada por representantes de los principales centros del Campus Viriato y por la diputada de Fondos Europeos, Emprendimiento e Igualdad de la Diputación de Zamora, Amaranta Ratón.

La jornada sirvió para dar la bienvenida a quienes comienzan ahora su etapa universitaria y, también, para acercarles buena parte de los servicios que tendrán a su disposición durante el curso.

Desde el mediodía y hasta las dos de la tarde, los estudiantes pudieron recorrer cerca de medio centenar de puestos informativos de los diferentes servicios y unidades de la USAL, además de las delegaciones y asociaciones estudiantiles.

A ellos se sumaron 14 instituciones públicas, que participaron en una feria concebida como una primera toma de contacto de los nuevos universitarios con el campus y con la ciudad.

La actividad tuvo también un componente sanitario y social. El Comité Ciudadano Antisida de Zamora ofreció pruebas de VIH, mientras que la Escuela Universitaria de Enfermería habilitó distintos puntos saludables en la sala polivalente del polideportivo. Desde la Delegación de Estudiantes se facilitó además información sobre la actividad y se entregó el material correspondiente para el registro de los controles.

El cierre de la jornada llegó con una de las citas ya tradicionales del comienzo de curso: el bocadillo solidario, celebrado a las 14.00 horas y cuya recaudación se destinará al Fondo de Cooperación Social de la Universidad de Salamanca.

Con casi 2.000 estudiantes en sus aulas, cerca de 600 incorporaciones y una importante transformación de sus instalaciones en marcha, el Campus Viriato afronta así un curso que mira más allá de las cifras actuales.

La ampliación de su oferta académica, con el futuro grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte como uno de los proyectos inmediatos, forma parte de una estrategia con la que la USAL pretende reforzar el peso del campus zamorano en los próximos años.