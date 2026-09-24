Caja Rural de Zamora, entre las entidades pioneras en incorporar Bizum Pay para sus clientes

Caja Rural de Zamora está entre las entidades pioneras que han decidido incorporar Bizum Pay como un nuevo servicio para sus clientes, por lo que ha iniciado el despliegue progresivo de esta cartera digital.

Esta nueva cartera digital desarrollada por Bizum permite a los usuarios el pago en comercios físicos ya sea a través de Bizum o con tarjeta.

De esta forma, los titulares podrán escoger la modalidad de pago en cada una de sus compras. Cuando el pago se efectúa con Bizum se cargará directamente en la cuenta bancaria vinculada a esta herramienta.

Si el pago es con tarjeta, el usuario podrá elegir su tarjeta en la cartera y pagar acercando su móvil hasta el terminal del comercio.

Está previsto que próximamente la cartera permita también pagos online, tanto con Bizum como con tarjeta, y una misma solución podrá ser usada en establecimientos físicos y comercios electrónicos.

La aplicación ya puede descargarse en dispositivos Android e iOS y desde el 21 de septiembre está disponible en inglés y en las lenguas cooficiales que existen en España.

La nueva herramienta, según los datos de la empresa desarrolladora, la plataforma cuenta ya con 32 millones de personas adheridas.

El pago a través de Bizum Pay ya está disponible para cerca de 20 millones de estos usuarios, lo que representa aproximadamente alrededor de un 60%.

Mientras tanto, más de 1,6 millones de establecimientos físicos ya aceptan pagos presenciales con Bizum en España y el 75% de los terminales bancarios admite esta modalidad.

A esto hay que añadir los terminales de más de 25 grandes cadenas comerciales de diferentes sectores que aceptan pagos presenciales con Bizum con diferentes grados de despliegue.

Durante las últimas semanas, las personas usuarias activas en Bizum Pay realizaron una media de tres pagos presenciales por semana. Bizum y sus entidades financieras intensificarán ahora la extensión del servicio a más clientes y comercios.