La Ventana Market cumple 10 ediciones en Zamora convertida en el gran escaparate del comercio creativo

El vicepresidente de la Diputación y delegado de Cultura, Víctor López de la Parte; las organizadoras del evento: Cristina Cardeñosa y Ana Rosa González y el teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica de Zamora, David Gago. Ayto. Zamora.

Lo que empezó hace diez años como un ilusionante experimento en la Fundación Rei Afonso Henriques se ha transformado, por derecho propio, en una de las citas más queridas y efervescentes del calendario zamorano.

La Ventana Market alcanza su décima edición en pleno estado de forma, demostrando que la creatividad y el comercio de proximidad tienen un público fiel y entusiasmado en la capital del románico.

Durante la presentación oficial, el concejal de Promoción Económica, David Gago, recordó los inicios del proyecto en la Fundación Rei Afonso Henriques y subrayó que el mercado representa una "seña de garantía, calidad y buen hacer".

Gago reafirmó el compromiso municipal para seguir respaldando iniciativas locales que impulsen el comercio de proximidad, el turismo de calidad y el talento emprendedor.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, destacó la relevancia de la cita para dar a conocer "no solo todo lo bueno que tenemos en Zamora, sino también lo que está siendo tendencia fuera de nuestra provincia".

Cartel de 'La Ventana Market Zamora 2026'. Ayto. Zamora.

Las promotoras del evento, Cristina Cardeñosa y Ana Rosa González, no ocultaban su emoción al comprobar cómo el cariño de los vecinos, lejos de desgastarse con el tiempo, no ha hecho más que crecer: prueba de ello es que las cerca de 500 plazas para sus talleres se esfumaron en apenas 20 segundos.

Ambas expresaron su enorme satisfacción por el respaldo de los zamoranos tras diez ediciones y adelantaron que la programación musical de este fin de semana llegará cargada de "sorpresas" para los asistentes.

Este fin de semana, con la colaboración entre Ayuntamiento y la Diputación Provincial, 46 puestos de diseño, moda y cosmética, sumados a una potente zona gastronómica y actuaciones musicales sorpresa, volverán a demostrar la enorme fuerza y las ganas que tiene Zamora de presumir de talento propio.