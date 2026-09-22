Las obras de reparación del paso inferior de la avenida de Portugal de Zamora se prolongarán dos meses

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zamora celebrada este martes ha aprobado conceder dos meses de prórroga a la empresa que ejecuta la reparación del paso inferior existente en la avenida de Portugal a la altura de la calle Puerta Nueva de Zamora, a petición de la propia empresa.

El retraso en las obras ha estado motivado por la inestabilidad del material de relleno en el trasdós del muro existente, lo que ha imposibilitado mantener el ritmo adecuado de las obras, requiriendo trabajos extra de consolidación del espacio.

Igualmente, la Junta de Gobierno ha aprobado el Plan de Seguridad y Salud, así como el Plan de Gestión de Residuos para la renovación de la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de La Candelaria, San Frontis y San Isidro, lotes 5, 7 y 8, correspondientes a la circunvalación de Zamora entre Puente de Hierro y plaza de la Puebla, Obispo Acuña/Ruiz del Árbol y Polígono Los Llanos respectivamente.

Por último, se han aprobado diferentes licencias urbanísticas para realización de obras en las calles de La Hiniesta, Santa Clara y en el Camino de la Lobata.