El vicepresidente de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte; el diputado de Juventud, Juan del Canto; el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada; el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez; la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez; el director del CRA, Ramón Vázquez. D. Zamora.

Moraleja del Vino estrena dos aulas y un archivo en su colegio rural para dar respuesta al aumento de alumnos

La Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Zamora y el Ayuntamiento de Moraleja del Vino han completado la ampliación de las instalaciones del Colegio Rural Agrupado (CRA) de la localidad, donde se han habilitado dos nuevas aulas y un archivo tras aprovechar un espacio diáfano situado sobre el comedor escolar.

Hasta el municipio se acercaron el vicepresidente y diputado de Educación de la Diputación Provincial, Víctor López de la Parte y el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, acompañados por el alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez— han supervisado el resultado de los trabajos, ejecutados de cara al inicio del nuevo curso escolar.

No es para menos, pues este colegio rural actúa como un verdadero motor para la comarca: atiende a 182 niños de Infantil y Primaria no solo de Moraleja —donde se concentran unos 120 pequeños—, sino también de pueblos vecinos como Venialbo, Sanzoles, Madridanos y El Perdigón.

Contar con servicios que facilitan la vida a las familias, como comedor diario para medio centenar de alumnos, transporte escolar, madrugadores y actividades por la tarde, marca la diferencia a la hora de fijar población.

375.000 euros para poner a punto 66 colegios rurales

Esta reforma forma parte del plan que la Junta y la Diputación vienen desarrollando mano a mano desde el año 2000 para poner a punto las escuelas rurales.

Solo este verano se han realizado 66 obras en colegios de la provincia, movilizando en conjunto unos 375.000 euros entre ambas instituciones y los propios ayuntamientos. En el caso de Moraleja, el municipio decidió incluso arrimar el hombro aportando fondos propios para que la ampliación quedara impecable.

El vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, acompañado por el diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto, ha visitado las obras ejecutadas en el Colegio Rural Agrupado (CRA) de Moraleja del Vino, junto al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada; el alcalde de la localidad, Roberto Álvarez; la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez; el director del CRA, Ramón Vázquez, y miembros del equipo directivo del centro. Diputación de Zamora.

Para el alcalde, Roberto Álvarez, este paso demuestra que el pueblo tiene futuro, y ya ha adelantado que no se van a quedar de brazos cruzados: el siguiente objetivo del Consistorio es renovar y adaptar el patio del colegio, una de las reformas más demandadas por las familias.

Desde la Diputación, Víctor López de la Parte ha coincidido en que cuando las administraciones reman en la misma dirección, se consiguen servicios públicos de calidad que de verdad animan a la gente a quedarse a vivir en nuestros pueblos.