El joven detenido durante el atraco en un restaurante de comida rápida de Zamora Policía Nacional

Detenido un joven por atracar a punta de pistola un local de comida rápida en Zamora

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Zamora, han detenido a un joven como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación empleando un arma de fuego en un establecimiento de restauración de una conocida marca de comida rápida ubicado en la capital zamorana.

Los hechos se produjeron en el mes de junio, cuando a través de una llamada al 091, se alertaba que acababa de producirse un atraco.

Según informó el trabajador a los primeros policías que llegaron al lugar, el autor, un hombre joven, exhibió una pistola con la que lo intimidó, exigiéndole la entrega inmediata de la recaudación.

Los testimonios recabados aportaban información sobre el autor de los hechos y su indumentaria; vestía prendas específicas con el objeto de dificultar su identificación, como gorro y gafas de sol.

El joven accedió al local cuando no había clientes y, en lugar de realizar un pedido, se dirigió directamente al empleado que se encontraba atendiendo el mostrador y le amenazó con una pistola.

Ante la amenaza, el empleado hizo entrega del dinero que en ese momento había en la caja registradora, tras lo cual el autor del atraco salió del establecimiento y huyó a la carrera.

De forma inmediata, se activaron los protocolos de actuación y se establecieron diversos dispositivos policiales tendentes a la localización y detención del sospechoso.

Aunque en un primer momento las pesquisas resultaron infructuosas, pudiendo ser que esta persona estuviera de paso por la ciudad, los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial continuaron con las investigaciones, recabando información y analizando las posibles vías de escape y puntos de apoyo del autor.

Fruto de este trabajo los investigadores lograron determinar que el joven se encontraba en una pequeña localidad de la comarca de Sanabria.

Ante esta información, varios agentes se desplazaron hasta dicha zona y establecieron un complejo dispositivo de vigilancia adaptado a las características geográficas y demográficas del terreno que permitió confirmar la presencia del sospechoso.

El despliegue culminó con la localización y arresto del individuo, determinando que el arma empleada era simulada.

El detenido, con antecedentes policiales, fue trasladado a las dependencias policiales de Zamora para la práctica de las diligencias correspondientes.

A continuación, ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Zamora como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación decretando su puesta en libertad.