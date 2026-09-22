El incendio en el municipio zamorano de Tamame de Sayago Diputación de Zamora

Los Bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en la extinción de un incendio en Tamame de Sayago

Efectivos del Parque de Bomberos Zona Sur del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, con base en Bermillo de Sayago, han participado este martes en las labores de extinción de un incendio de vegetación declarado en Tamame de Sayago.

El incendio, localizado en las inmediaciones de la empresa Euroarce, se encuentra controlado por los medios del operativo de la Junta de Castilla y León.

La Diputación de Zamora ha señalado que mantiene así "su compromiso con la respuesta ante emergencias y la protección de los municipios y sus vecinos de la provincia".