El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo en rueda de prensa explican los puntos de la reunión mantenida con el presidente de Renfe. Ayto. Zamora.

Zamora presiona a Renfe por los retrasos con Madrid y pide mejoras en la conexión con Valladolid y Sanabria

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Obras y Movilidad, Pablo Novo, han mantenido una reunión en Madrid con el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para trasladarle de primera mano el malestar ciudadano por los recientes retrasos del Ave en la conexión con la capital de España y plantear las reivindicaciones acordadas por la Mesa de Trabajo por el Ferrocarril.

El Consistorio zamorano ha puesto sobre la mesa dos peticiones irrenunciables para vertebrar el territorio y facilitar la movilidad diaria.

La primera es la implantación de un servicio Avant 'madrugador' entre Zamora y Madrid que permita a los usuarios llegar a la estación de Chamartín antes de las 8:00 horas, una frecuencia crucial para quienes se desplazan por motivos laborales, académicos o administrativos y necesitan estar en la capital al inicio de la jornada.

La segunda gran reivindicación es el incremento de las frecuencias del servicio regional de Media Distancia entre Puebla de Sanabria, Zamora y Valladolid, solicitando pasar de la única frecuencia actual a dos viajes de ida y vuelta diarios para conectar la provincia con la capital autonómica.

Renfe ve posible el Avant pero frena el regional por baja ocupación

Respecto a la conexión madrugadora con Madrid, el presidente de Renfe trasladó que técnicamente es "posible", aunque su puesta en marcha depende de la decisión del Ministerio de Transportes dentro de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) y de la disponibilidad de material rodante, que se espera mejore con la incorporación de nuevos trenes.

Sin embargo, Renfe mostró sus "reservas" a corto plazo para duplicar el servicio entre Sanabria y Valladolid, basándose en datos de ocupación actuales que sitúan el aprovechamiento en torno al 15% en los trenes de las series 594 y 599.

Desde el Ayuntamiento se cuestionó que este porcentaje determine la demanda real.

Guarido y Novo argumentaron que la capacidad de los trenes puede estar sobredimensionada para la demografía del territorio y denunciaron problemas históricos como la falta de interventores en algunos trayectos, lo que dificulta el control y venta de billetes y la asistencia a viajeros mayores.

El equipo de gobierno defiende que el ferrocarril convencional debe analizarse no solo por criterios de ocupación, sino por su función como "servicio público de vertebración territorial" frente a la despoblación.

Tras la reunión, Pablo Novo ha valorado que toca analizar las respuestas.

"En aquellas cuestiones en las que existen posibilidades de avanzar seguiremos trabajando institucionalmente y, en aquellas en las que las respuestas no resulten suficientes, tendremos que continuar ejerciendo presión para conseguir mejoras", ha señalado el concejal de Movilidad.

El siguiente paso será convocar la Mesa de Trabajo por el Ferrocarril para definir la hoja de ruta, manteniendo el diálogo con Renfe y el Ministerio, pero sin descartar movilizaciones si existe acuerdo en la Mesa para defender las reivindicaciones de Zamora y su provincia.