Zamora revierte a suelo rústico más de cuatro millones de metros cuadrados de suelo urbanizable

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, durante la rueda de prensa de este lunes Ayuntamiento de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, la concejala de Fondos Europeos, Transformación Digital, Prensa y Urbanismo, Ana Belén González, y el concejal de Obras, Movilidad, Infraestructura y Participación Ciudadana, Pablo Novo, han presentado este lunes la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Esta se llevará a la próxima Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Infraestructuras que se celebrará mañana martes, para su aprobación posterior en el Pleno ordinario del mes de septiembre.

Tras la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, deberá contar con el dictamen favorable del Consejo Consultivo para su posterior aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, tal y como ha explicado Ana Belén González.

Con esta modificación se revierten 4.272.000 m2 de suelo urbanizable que pasarán a ser suelo rústico.

Del total de la superficie, 3.066.000 m2 corresponden a la petición realizada por la Junta Agropecuaria Local, de mutuo acuerdo con los propietarios de los terrenos, y gracias a la cual se inició el procedimiento, y 1.206.000 m2 corresponden a los sectores del entorno del Ruta de la Plata.

Estos ya habían sido anulados por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras la denuncia en su día por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de San Frontis, pero no se habían puesto aún sobre plano.

A estos más de cuatro millones de metros cuadrados hay que sumar otros 1.700.000 m2 correspondientes a los terrenos destinados al Plan Zamora Duero impulsado por la Junta de Castilla y León, y que la propia Junta desestimó en 2014, en gran parte por las reivindicaciones y movilizaciones de los agricultores de la zona.

Con ellos, son casi seis millones de metros cuadrados los que vuelven a suelo rústico con esta modificación.

La modificación del PGOU es un proceso complejo que se ha realizado llevando a cabo todos los trámites legales pertinentes y cuenta con todos los informes técnicos favorables, produciéndose una única alegación tras la aprobación inicial durante el periodo de exposición pública, que fue desestimada por el Ayuntamiento.

Plano con las modificaciones en Zamora Ayuntamiento de Zamora

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido ha resaltado que esta reversión se ha producido de mutuo acuerdo con los propietarios, canalizándose la propuesta a través de la Junta Agropecuaria Local.

En este sentido, Guarido considera que con esta modificación se "racionaliza el urbanismo en Zamora" y la ha calificado como una "decisión importante, coherente y eficaz" que beneficia a los propietarios de estos terrenos, a la ciudad, y a los constructores, aportando seguridad jurídica para futuras construcciones.

A pesar de esta disminución del terreno urbanizable de la ciudad, el PGOU contempla la posible ampliación de la ciudad holgadamente, ya que contempla terreno suficiente para construir viviendas para una población de 120.000 personas, lo que supondría doblar la población actual.

Guarido ha recordado que el PGOU actual, que se aprobó en 2011, pero que empezó a tramitarse años antes en pleno "boom del ladrillo", proyectaba una ciudad para 166.000 personas, casi el triple de la población de la ciudad, algo totalmente irreal.