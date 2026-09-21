Zamora despide una histórica edición de Fromago y arranca la cuenta atrás para su vuelta del 14 al 17 de septiembre de 2028

Zamora ha echado el cierre este domingo a la tercera edición de la 'Fromago Cheese Experience' con un balance rotundo de participación y ventas que consolida a la ciudad como la gran capital internacional del queso.

A lo largo de un recorrido expositivo de tres kilómetros —entre La Marina y la plaza de la Catedral de San Salvador—, decenas de miles de visitantes han abrumado el centro histórico, donde se desplegaron 342 estands y medio millar de carpas.

El certamen reunió una oferta inédita de 1.200 variedades de queso y expositores de 23 países, respaldados por la vertiente profesional de la misión comercial inversa, que propició más de 400 reuniones entre productores e importadores de 25 naciones de los cinco continentes.

El impacto económico se hizo notar desde las primeras jornadas: la presidenta de la Fundación EILZA, Sara Fregeneda, confirmó que numerosos queseros habían alcanzado ya el viernes el volumen total de ventas de la edición de 2024, viéndose obligados a reponer existencias para atender la demanda.

Desde la plaza de Viriato, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, dio por "consumado el éxito" de esta cita bianual y anunció oficialmente que la cuarta edición se celebrará del 14 al 17 de septiembre de 2028.

Aunque los datos oficiales definitivos de asistencia e impacto económico se darán a conocer el próximo miércoles, 23 de septiembre, la organización confirma que la edición de 2026 ha superado con creces todas las previsiones iniciales.