Zamora despide una histórica edición de Fromago y arranca la cuenta atrás para su vuelta del 14 al 17 de septiembre de 2028
La Feria Internacional del Queso concluye cuatro días de masiva afluencia en Zamora con 342 estands, más de 400 encuentros comerciales y la mirada puesta en su cuarta cita dentro de dos años.
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Zamora ha echado el cierre este domingo a la tercera edición de la 'Fromago Cheese Experience' con un balance rotundo de participación y ventas que consolida a la ciudad como la gran capital internacional del queso.
A lo largo de un recorrido expositivo de tres kilómetros —entre La Marina y la plaza de la Catedral de San Salvador—, decenas de miles de visitantes han abrumado el centro histórico, donde se desplegaron 342 estands y medio millar de carpas.
El certamen reunió una oferta inédita de 1.200 variedades de queso y expositores de 23 países, respaldados por la vertiente profesional de la misión comercial inversa, que propició más de 400 reuniones entre productores e importadores de 25 naciones de los cinco continentes.
El impacto económico se hizo notar desde las primeras jornadas: la presidenta de la Fundación EILZA, Sara Fregeneda, confirmó que numerosos queseros habían alcanzado ya el viernes el volumen total de ventas de la edición de 2024, viéndose obligados a reponer existencias para atender la demanda.
Desde la plaza de Viriato, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, dio por "consumado el éxito" de esta cita bianual y anunció oficialmente que la cuarta edición se celebrará del 14 al 17 de septiembre de 2028.
Aunque los datos oficiales definitivos de asistencia e impacto económico se darán a conocer el próximo miércoles, 23 de septiembre, la organización confirma que la edición de 2026 ha superado con creces todas las previsiones iniciales.