Agentes de la Guardia Civil en el lugar del incendio en el municipio zamorano de Muelas del Pan Naturaleza Castilla y León

Baja a nivel 0 el incendio forestal en Muelas del Pan: no existe riesgo para la población

El incendio declarado este lunes en el municipio zamorano de Muelas del Pan ha bajado a nivel 0 de peligrosidad al no existir riesgo para la población ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal.

Además, se considera que el fuego puede ser controlado por los medios previstos por el Plan Infocal de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León había declarado esta mañana el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en el incendio en Muelas del Pan por la existencia de restricciones leves para la población o una afección menor a infraestructuras.

El fuego se originó a las 11:15 horas y las causas están siendo investigadas.

En la zona trabaja un operativo con más de una veintena de medios, entre ellos siete agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos bulldózer, dos brigadas helitransportadas y cinco medios aéreos.