El teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago y representantes de Telpark en el Parking de La Marina. Ayto. Zamora.

Aparcar 12 horas por 3,49 euros: la campaña de Zamora y Telpark para "impulsar la actividad económica local"

El Ayuntamiento de Zamora y la compañía concesionaria Telpark han lanzado una campaña de movilidad con bonificaciones de hasta el 38% en las tarifas del aparcamiento subterráneo de La Marina Española.

La iniciativa, que estará en vigor hasta el próximo 29 de septiembre, permite a los conductores estacionar hasta 12 horas consecutivas por un precio cerrado de 3,49 euros mediante la adquisición de los bonos digitales 'Multipass'.

La medida se pone en marcha en un momento estratégico del calendario, coincidiendo con el regreso masivo a la rutina tras el periodo vacacional de verano.

Ante el incremento de los desplazamientos por motivos de trabajo, gestiones administrativas, ámbito educativo y comercio local, la campaña busca facilitar la accesibilidad al casco urbano y dar un balón de oxígeno a los establecimientos comerciales y de hostelería de la capital.

Como incentivo añadido para la movilidad sostenible, los paquetes 'Multipass' contratados durante este periodo incluirán un descuento del 30% en las recargas de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre.

Flexibilidad y apoyo a la actividad económica

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha subrayado el valor estratégico de este acuerdo para la dinamización de la ciudad, señalando que "el uso de los parkings públicos, junto a otros elementos de movilidad, son altamente positivos para el comercio local y la generación de actividad económica en Zamora".

Por su parte, el director de Operaciones Off-Street de Telpark en Iberia, Ignacio Merry del Val, ha explicado que el sistema 'Multipass' ofrece "previsibilidad y flexibilidad" a quienes acuden de forma recurrente al centro.

El mecanismo opera a través de lectura automatizada de matrícula por vía digital, permitiendo al usuario utilizar los pases adquiridos de forma fraccionada y según sus necesidades de consumo o trabajo.