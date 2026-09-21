El abogado Patricio Cuadra y el secretario provincial de UPL en Zamora, Manuel Herrero, durante la rueda de prensa de este lunes, en un montaje de EL ESPAÑOL J.L. Leal ICAL

El abogado Patricio Cuadra será el candidato de UPL a la Alcaldía de Zamora en las municipales de 2027

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha designado al abogado Patricio Cuadra Blanco como candidato a la Alcaldía de Zamora en las elecciones municipales de mayo de 2027.

El anuncio lo ha realizado este lunes Manuel Herrero, secretario provincial de la formación y hasta ahora cabeza de cartel leonesista en la capital, que no repetirá al frente de la lista.

Herrero ha presentado al nuevo candidato con una caracterización directa. "Es un abogado reconocidísimo, conocido en los medios de comunicación, polémico donde los haya y muy batallador", indicó.

La formación deja para más adelante la presentación oficial del candidato y del programa electoral con el que concurrirá a los comicios.

Cuadra es una figura conocida en el ámbito jurídico zamorano. En octubre de 2025 sufrió un ictus que le paralizó el lado derecho del cuerpo y le obligó a ingresar de urgencia en el Hospital Virgen de la Concha.

Pese al justificante médico, el titular del Juzgado número 4 de Zamora, Santiago Alba Cimarra —entonces recién elegido juez decano—, denegó la suspensión de un interrogatorio y le requirió que presentara las preguntas por escrito.

El episodio provocó una concentración espontánea de unos 70 abogados ante la Audiencia Provincial y una queja de Cuadra ante el Consejo General del Poder Judicial.

No era su primer choque público. En 2024, Cuadra fue el único letrado del turno de oficio en Zamora que secundó la huelga nacional convocada por Venia Advocatorum. El Colegio de Abogados le abrió tres diligencias informativas, que después archivó.

El propio letrado valoró entonces el desenlace: "Me satisface que se me dé la razón y no se me sancione por ejercer un derecho básico". Esa trayectoria de confrontación encaja con el retrato que Herrero ha hecho al anunciar su candidatura.

Un perfil con visibilidad propia

El relevo se produce en un escenario municipal que ya empieza a definirse de cara a 2027. Izquierda Unida ha elegido al concejal Pablo Novo para suceder a Francisco Guarido, alcalde desde 2015 y único regidor de IU en una capital de provincia en España.

UPL, que en 2023 creció en votos y representación en la provincia aunque sin entrar en el Ayuntamiento de la capital, busca ahora un perfil con visibilidad propia y capacidad de generar debate.

Herrero ha sido durante años la cara pública del leonesismo en Zamora. Reelegido secretario provincial en 2024, ha insistido en que muchas infraestructuras y medidas que hoy se ejecutan partieron de iniciativas de UPL.

En el balance de legislatura del pasado mes de enero reivindicó, entre otras, la primera dotación económica del Museo de Semana Santa y la reforma de la estación de autobuses.

El paso atrás en la candidatura municipal no implica, de momento, un abandono del liderazgo de la organización: el anuncio lo ha hecho él mismo, como responsable provincial.

La designación de Cuadra adelanta el calendario interno de UPL respecto a otros partidos, pero deja abiertas las piezas del programa y del resto de la lista.

Lo que sí queda fijado es el mensaje con el que Herrero ha querido presentar al candidato: un letrado mediático, controvertido y, en sus propias palabras, "muy batallador". Esa será, a partir de ahora, la carta con la que los leonesistas pretenden disputar la Alcaldía de Zamora.