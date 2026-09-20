Faúndez confirma el éxito de Fromago 2026 e inicia la cuenta atrás para la próxima edición: "Ya tiene fecha para 2028"

Zamora despide este domingo la III Feria Internacional del Queso ‘Fromago Cheese Experience’, con las calles de la ciudad abarrotadas por decenas de miles de personas que acudieron para visitar la capital mundial del queso, con 342 estands distribuidos en tres kilómetros de recorrido por calles y plazas, desde La Marina hasta la de la Catedral de San Salvador.

Medio millar de carpas, 1.200 tipos de queso, expositores de 23 países, más de 400 reuniones entre productores e importadores de 25 naciones de cinco continentes, y más de 200 actividades de todo tipo resumen en cifras la cita quesera.

“Parece el primer día de la Feria. Todas las calles de Zamora llenas; todos los estands, llenos, un ambiente magnífico en la ciudad y en la provincia. Se consuma el éxito de la tercera edición de Fromago. Hoy, hemos querido iniciar la cuenta atrás para la cuarta edición, la de 2028”, señaló el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

“La cuarta edición ya tiene fecha, del 14 al 18 de septiembre de 2028. Muchas personas y delegaciones que nos han visitado estos días, de toda España y del extranjero, grabarán ya en sus agendas esa fecha, para dentro de 725 días. Queremos rendir también un homenaje a esas personas que no salen en las fotos pero que han estado ayudando y dar un aplauso a Fromago”, añadió.

Javier Faúndez hizo estas declaraciones en el estand de la Diputación de Zamora, en la plaza de Viriato, donde anunció que el próximo miércoles, 23 de septiembre, se hará el balance oficial de la Feria. “Ha superado con creces a la anterior edición”, avanzó.

Por su parte, Sara Fregeneda, presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, entidad organizadora de Fromago, recalcó que “la Feria continúa” todavía y expresó su agradecimiento a la institución provincial por el apoyo para sacar adelante la tercera edición de la Feria. “Ha superado todas nuestras expectativas. Ha habido queseros que ya habían vendido el viernes la misma cantidad de queso que en toda la segunda edición y han tenido que reponer”, destacó.

“El tiempo nos ha acompañado, con un poquito de calor de más, pero se ha estado muy bien”, observó, además de agradecer el trabajo realizado por los más de 70 voluntarios.