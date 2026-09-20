Imagen del vehículo tras el accidente en Villar del Buey. Bomberos de la Diputación de Zamora

Un coche acaba destrozado tras un accidente en Villar del Buey y sus ocupantes tienen que ser rescatados por los bomberos

Un aparatoso accidente esta pasada noche de sábado en Villar del Buey (Zamora) ha terminado con un turismo destrozado y el conductor y un acompañante heridos.

Los hechos han ocurrido sobre las 22:11 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para dos hombres en el kilómetro 44 de la carretera CL-527.

El alertante informó a los servicios de emergencia que el conductor, además, se había quedado atrapado en el interior del turismo, por lo que fue necesario avisar a los Bomberos de la Diputación de Zamora.

El coche accidentado en Villar del Buey terminó con importantes daños. Bomberos de la Diputación de Zamora

Hasta el lugar se desplazaron, además de la Guardia Civil y el servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, efectivos de bomberos del Parque Zona Sur.

Su intervención permitió rescatar y liberar al conductor, mientras que el otro ocupante, de unos 40 años, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico, junto a personal de Atención Primaria, al Hospital de Zamora.

A este mismo centro hospitalario fue también evacuado el conductor, de unos 60 años, pero en su caso en UVI móvil.