Un coche acaba destrozado tras un accidente en Villar del Buey y sus ocupantes tienen que ser rescatados por los bomberos
Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital de Zamora, en ambulancia y UVI móvil.
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Un aparatoso accidente esta pasada noche de sábado en Villar del Buey (Zamora) ha terminado con un turismo destrozado y el conductor y un acompañante heridos.
Los hechos han ocurrido sobre las 22:11 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada solicitando asistencia sanitaria para dos hombres en el kilómetro 44 de la carretera CL-527.
El alertante informó a los servicios de emergencia que el conductor, además, se había quedado atrapado en el interior del turismo, por lo que fue necesario avisar a los Bomberos de la Diputación de Zamora.
Hasta el lugar se desplazaron, además de la Guardia Civil y el servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, efectivos de bomberos del Parque Zona Sur.
Su intervención permitió rescatar y liberar al conductor, mientras que el otro ocupante, de unos 40 años, fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico, junto a personal de Atención Primaria, al Hospital de Zamora.
A este mismo centro hospitalario fue también evacuado el conductor, de unos 60 años, pero en su caso en UVI móvil.